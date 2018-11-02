ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Каліфорнії невідомий залишив образливі написи на синагозі

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 02:06
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Поліція проводить розслідування за фактом події

У Каліфорнії невідомий залишив образливі написи на стіні синагоги "Бет Джакоб" у місті Ірвін (штат Каліфорнія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, поліцейські вилучили відеозаписи з камер зовнішнього спостереження, на яких видний чоловік, який використав для написів балончик з фарбою. На початку жовтня на одній з будівель місцевого коледжу з'явилися зображення свастики.

Так, мер міста Ірвіна Дон Вагнер заявив, що дії вандалів викликають обурення.

"Ці дії, продиктовані ненавистю, як і нещодавнє вбивство 11 чоловік у синагозі в Піттсбурзі, нагадують нам про тих, хто сповнений злоби і намагається завдати шкоди", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, інцидент в Ірвіні стався через кілька днів після того, як в синагозі Tree of Life ("Древо життя") в Піттсбурзі 46-річний Боуерс убив 11 людей і поранив ще п'ятьох, включаючи трьох поліцейських.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роберт Боуерс, що влаштував стрілянину в школі в американському Піттсбурзі, не визнав свою провину за всіма пунктами звинувачення.

В Україні затримали громадянина Грузії, якого підозрюють у вбивстві в Польщі Стрілянина в Піттсбурзі: стрілець не визнав свою провину
Новини України Сполучені Штати АмерикиполицияКалифорния
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся