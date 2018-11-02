У Каліфорнії невідомий залишив образливі написи на синагозі

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Поліція проводить розслідування за фактом події

У Каліфорнії невідомий залишив образливі написи на стіні синагоги "Бет Джакоб" у місті Ірвін (штат Каліфорнія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, поліцейські вилучили відеозаписи з камер зовнішнього спостереження, на яких видний чоловік, який використав для написів балончик з фарбою. На початку жовтня на одній з будівель місцевого коледжу з'явилися зображення свастики.

Так, мер міста Ірвіна Дон Вагнер заявив, що дії вандалів викликають обурення.

"Ці дії, продиктовані ненавистю, як і нещодавнє вбивство 11 чоловік у синагозі в Піттсбурзі, нагадують нам про тих, хто сповнений злоби і намагається завдати шкоди", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, інцидент в Ірвіні стався через кілька днів після того, як в синагозі Tree of Life ("Древо життя") в Піттсбурзі 46-річний Боуерс убив 11 людей і поранив ще п'ятьох, включаючи трьох поліцейських.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роберт Боуерс, що влаштував стрілянину в школі в американському Піттсбурзі, не визнав свою провину за всіма пунктами звинувачення.