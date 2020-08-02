В Калифорнии из-за масштабного лесного пожара эвакуировали почти 8 тысяч человек

Над ликвидацией пожара работают 375 спасателей
В штате Калифорния вновь вспыхнули масштабные лесные пожары. В связи с этим спасатели уже эвакуировали 7,8 тысячи человек.
Об этом сообщает CNN.
Лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 31 июля. В результате возгорания были уничтожены семейный дом и две хозяйственные постройки.
Сейчас стихию пытаются ликвидировать 375 спасателей. Спасатели используют на месте бульдозеры, а также авиацию.
В местных отелях и школе города Бомонт созданы центры эвакуации.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Напомним, в октябре прошлого года в Калифорнии вспыхнул масштабный лесной пожар из-за чего более 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.