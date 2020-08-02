У Каліфорнії через масштабну лісову пожежу евакуювали майже 8 тисяч осіб

У штаті Каліфорнія знову спалахнули масштабні лісові пожежі. У зв'язку з цим рятувальники вже евакуювали 7,8 тисячі осіб.

Про це повідомляє CNN.

Лісові пожежі спалахнули в Каліфорнії 31 липня. В результаті спалаху були знищені сімейний будинок і дві господарські будівлі.

Зараз стихію намагаються ліквідувати 375 рятувальників. Рятувальники використовують на місці бульдозери, а також авіацію.

У місцевих готелях і школі міста Бомонт створені центри евакуації.

На цей час інформації про потерпілих немає.

Нагадаємо, в жовтні минулого року в Каліфорнії спалахнула масштабна лісова пожежа через що понад 180 тисяч людей були змушені покинути свої будинки.