У Каліфорнії через масштабну лісову пожежу евакуювали майже 8 тисяч осіб

Над ліквідацією пожежі працюють 375 рятувальників
У штаті Каліфорнія знову спалахнули масштабні лісові пожежі. У зв'язку з цим рятувальники вже евакуювали 7,8 тисячі осіб.
Про це повідомляє CNN.
Лісові пожежі спалахнули в Каліфорнії 31 липня. В результаті спалаху були знищені сімейний будинок і дві господарські будівлі.
Зараз стихію намагаються ліквідувати 375 рятувальників. Рятувальники використовують на місці бульдозери, а також авіацію.
У місцевих готелях і школі міста Бомонт створені центри евакуації.
На цей час інформації про потерпілих немає.
Нагадаємо, в жовтні минулого року в Каліфорнії спалахнула масштабна лісова пожежа через що понад 180 тисяч людей були змушені покинути свої будинки.