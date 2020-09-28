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В Каліфорнії лісові пожежі підібралися будинків. Евакуйовано тисячі людей

Каліфорнія, Понеділок 28 вересня 2020 21:28
В Каліфорнії лісові пожежі підібралися будинків. Евакуйовано тисячі людей
Фото: наслідки пожеж в Каліфорнії (twitter.com/ABCLiz)
Автор: РБК-Україна

В Каліфорнії, Сполучені Штати, продовжують вирувати лісові пожежі, які підібралися до будинків. В результаті події тисячі людей були евакуйовані.

Про це повідомляє CNN.

За останню добу вогонь охопив понад 4 тисяч гектарів.

Одна з пожеж палахкотить в окрузі Напа, де розташована однойменна долина, відома на весь світ своїми виноградниками і вином, а також в окрузі Шаста на півночі Каліфорнії. Ситуація ускладнюється з-за посушливих погодних умов та сильних вітрів.

Понад 1,8 тисячі людей були змушені евакуюватися в окрузі Напа, і ще близько 5 тисяч осіб, з високою часткою ймовірності, повинні будуть залишити свої будинки. Для них діє повідомлення про можливу евакуацію незабаром.

Всього в цьому році в штаті розгорілося понад 8,1 тисячі природних пожеж, і на цей час пожежники продовжують боротьбу з 25 великими осередками займання.

За даними департаменту лісового господарства та пожежного захисту Каліфорнії, з 15 серпня пожежі забрали життя як мінімум 26 людей.

Нагадаємо, пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.

Також були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у Сполучених Штатах.

Раніше повідомлялося, що вогонь почав наближатися до передмістя Лос-Анджелеса.

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Новини України Надзвичайні події пожежаКалифорния
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