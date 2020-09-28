В Каліфорнії лісові пожежі підібралися будинків. Евакуйовано тисячі людей

Фото: наслідки пожеж в Каліфорнії (twitter.com/ABCLiz)

В Каліфорнії, Сполучені Штати, продовжують вирувати лісові пожежі, які підібралися до будинків. В результаті події тисячі людей були евакуйовані.

Про це повідомляє CNN.

За останню добу вогонь охопив понад 4 тисяч гектарів.

Одна з пожеж палахкотить в окрузі Напа, де розташована однойменна долина, відома на весь світ своїми виноградниками і вином, а також в окрузі Шаста на півночі Каліфорнії. Ситуація ускладнюється з-за посушливих погодних умов та сильних вітрів.

Понад 1,8 тисячі людей були змушені евакуюватися в окрузі Напа, і ще близько 5 тисяч осіб, з високою часткою ймовірності, повинні будуть залишити свої будинки. Для них діє повідомлення про можливу евакуацію незабаром.

Всього в цьому році в штаті розгорілося понад 8,1 тисячі природних пожеж, і на цей час пожежники продовжують боротьбу з 25 великими осередками займання.

За даними департаменту лісового господарства та пожежного захисту Каліфорнії, з 15 серпня пожежі забрали життя як мінімум 26 людей.

Heroes at work. Sent by my sister from some of her fellow firefighters from Bodega Volunteer Fire Dept. Trying to save Rombauer Winery. Video by Captain Boone Vale. pic.twitter.com/8Eww8sH8E4 — Alder Yarrow (@vinography) September 28, 2020

Нагадаємо, пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.

Також були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у Сполучених Штатах.

Раніше повідомлялося, що вогонь почав наближатися до передмістя Лос-Анджелеса.