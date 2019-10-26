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В Мексике вспыхнул масштабный лесной пожар, есть жертвы

Новости » Происшествия    26.10.2019 - 11:52
В Мексике вспыхнул масштабный лесной пожар, есть жертвы
Иллюстративное фото (webscreenshot/youtube/AFP news agency)

Жертвами пожара стали по меньшей мере 3 человека

В Мексике вблизи границы с Соединенными Штатами Америки произошел масштабный лесной пожар, в результате которого погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, пожар произошел вблизи мексиканского города Текате, что находится примерно в 50 км к востоку от пограничного города Тихуана. По данным национальной лесной комиссии, огонь охватил около 14 тыс. гектаров леса. К тушению пожара были привлечены 150 пожарных.

Отмечается, что свыше 1,6 тыс. жителей были эвакуированы, а также были перекрыты несколько автомобильных дорог в районе пожара. Сейчас известно, что в результате инцидента 3 человека погибли и еще четверо пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали несколько тысяч человек. По состоянию на 25 октября в американском штате Калифорния были зафиксированы несколько лесных пожаров. Власти объявили эвакуацию, которая должна коснуться почти 50 тыс. жителей штата. Из-за пожара более 190 тыс. человек остались без электроснабжения.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре в Полтавской области произошел масштабный лесной пожар, который пытались потушить в течение нескольких дней. Площадь пройденная огнем составила более 18 га лесной подстилки, а также 20 га травяного настила и камыша.

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