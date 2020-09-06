В Калифорнии десятки людей оказались в ловушке из-за лесных пожаров, есть раненые

В воскресенье, 6 сентября, в американском штате Калифорния проходит крупная спасательная операция. Люди оказались в ловушке после того, как вспыхнул лесной пожар вокруг популярного водохранилища неподалеку от города Фресно.

Об этом сообщает BBC.

Спасатели не называют число попавших в ловушку, однако продолжают эвакуировать людей, число которых уже составило 63 человека. На данный момент два человека получили серьезные ранения, еще 10 получили травмы средней тяжести.

Пожар в этом районе начался в пятницу и к воскресенью распространился на территорию свыше 2 тысяч гектаров.

Губернатор Гэвин Ньюсом в пятницу объявил чрезвычайное положение. Ожидается, что в ближайшие дни температура в штате может достигать до +49 градусов.

Национальная метеорологическая служба США заявила, что в некоторых частях Южной Калифорнии могут быть "редкие, опасные и, возможно, смертельные" температуры.

Напомним, в регионе с 15 августа огнем были уничтожены более 1,25 миллиона акров лесов, степей и частных участков, что по площади превышает территорию штата Делавэр.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился разместить людей во временном жилье и выдать гранты на возмещение ущерба, всего из своих домов были эвакуированы около 120 тыс. жителей штата.