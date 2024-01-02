"Калібри", "Кинджали" і не тільки. Головне про ракети, якими РФ б'є по Україні

При підготовці матеріалу використовувалися: зведення Повітряних сил України, Twitter головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заяви спікера Повітряних сил Юрія Ігната, публікації профільного ресурсу Defense Express, оцінки видання Forbes та дані з wikipedia.

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У ніч проти 2 січня 2024 року росіяни повторили масовану комбіновану атаку засобами повітряного нападу різних типів. Як це було кілька днів тому - 29 грудня 2023 року.

Було атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. Основний напрямок - Київ.

У першій хвилі вночі атакували "шахеди" з південно-східного напрямку, з подальшим рухом різними регіонами України. Усі 35 ударних безпілотників було знищено протиповітряною обороною, 13 з них - над столицею.

Вранці противник підняв у повітря 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Близько 06:00 вони вийшли на пускові рубежі та запустили щонайменше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Близько 07:30 винищувачі МіГ-31К запустили десять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Крім того, з моря росіяни атакували трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі - ракетами типу Іскандер-М/С-300/С-400. А літаки тактичної авіації Су-35 вдарили чотирма протирадіолокаційними ракетами Х-31П.

За попередніми даними, загалом було 99 ракет різних типів. Повітряні сили України у взаємодії з підрозділами сил оборони знищили 72:

10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"

59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55

3 крилаті ракети "Калібр"

Нижче наведемо основне про ракети, які Росія задіяла у сьогоднішніх ударах.

Балістичні ракети: "Кинджал" та "Іскандер-М"

Х-47М2 "Кинджал" - це аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд, прийнята на озброєння у 2017 році. Імовірно, створена на основі 9К720 "Іскандер-М".

Фото: ракета "Кинджал" на винищувачі МіГ-31К (wikimedia.org)

Ракету часто називають гіперзвуковою, що не зовсім коректно. Незважаючи на те, що майже вся балістика досягає гіперзвукової швидкості на певних етапах, "Кинджал" не є ні гіпервуковим глайдером, ні крилатою гіперзвуковою ракетою.

У Росії його називають ракетним комплексом, оскільки запуск неможливий без повітряного носія. Зазвичай для ударів по Україні роль носія виконує надзвуковий винищувач МІГ-31К. Вважається, що після скидання у заданій точці ракета розвиває швидкість, що перевищує швидкість звуку в 10 разів, при цьому маневруючи на всіх ділянках траєкторії. Однак, як показала практика, це не дозволяє гарантовано долати системи протиракетної оборони.

Крім МіГ-31К, пусковою платформою може бути літак стратегічної авіації Ту-22М3. І якщо винищувач здатний нести одну ракету "Кинджал", то бомбардувальник Ту-22М3 - до трьох.

Характеристики ракети:

заявлена максимальна швидкість - до 4080 м/с (14688 км/год)

висота в момент досягнення гіперзвукової швидкості - 20 км.

маса бойової частини - до 500 кг

максимальна дальність ураження - понад 2000 км (МіГ-31К) та понад 3000 км (Ту-22М3)

У російсько-українській війні застосовується з березня 2022 року. Особливості "Кинджала" в тому, що ракета летить за балістичною траєкторією, і до весни 2023 року Україна не мала засобів для ефективного перехоплення.

Перше повідомлення про вдале перехоплення датується 4 травня 2020 року. Тоді українські сили протиповітряної оборони збили ракету на небі над Київською областю за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

"Patriot здатний збивати балістику і аеробалістичні ракети, такі як "Кинджал". 4 травня був збитий перший "не маючий аналогів "Кинджал". Таким чином, стартував відлік саме з того часу. Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо вже 15 "Кинджалів", збитих саме системою Patriot", - говорив речник Повітряних сил Юрій Ігнат наприкінці 2023 року.

Сьогодні вдалося збити ще 10 одиниць.

"Повітряні сили України за допомогою ЗРК Patriot збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Це рекорд. Якщо ракети вразять ціль, наслідки будуть катастрофічними", - зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Фото: результат української ППО 2 січня 2024 року (twitter Валерія Залужного)

Останнім часом росіяни піднімають винищувачі МіГ-31К з аеродрому "Саваслійка" у Нижегородській області РФ, ракети на Київ заходять у повітряний простір України з боку Сумської області. Крім того, носії базуються на аеродромі "Моздок" у Північній Осетії.

Орієнтовна вартість "Кинджала" становить від 10 до 15 млн доларів.

"Іскандер" - це сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів. Основне призначення - знищення систем ППО та ПРО, а також захищених об'єктів. Є модифікації "Іскандер-К", "Іскандер-Е" (експортний) та балістичний "Іскандер-М".

Характеристики балістичного "Іскандеру":

дальність - від 50 до 500 км

швидкість - 2100 м/с

маса бойової частини - 480 кг

можлива ядерна бойова частина потужністю до 50 кілотонн

Висота польоту від 6 до 50 км, більша частина проходить на максимальній висоті. Ракета керована протягом усього польоту, тому її називають квазібалістичною. Можливість перехоплення ускладнюється інтенсивним маневруванням при зльоті та при спуску до цілі.

Фото: оперативно-тактичний комплекс "Іскандер" (t.me/Tsaplienkо)

Росіяни атакують Україну балістичними "Іскандерами" з півночі, Ростовської, Воронезької областей та окупованого Криму. Зазвичай цілі - Харківська, Запорізька та Дніпропетровська області. Вартість ракети оцінюється в 3 млн доларів.

З-300/С400. Зенітні ракети для ударів по наземних цілях

С-300 - це радянський зенітно-ракетний комплекс, розроблений за часів СРСР. Створювався для боротьби з літаками тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах до 27 км. В останні десятиліття неодноразово модифікувався, а в 2007 році Росія взяла на озброєння створений на його базі комплекс С-400 .

Незважаючи на те, що це насамперед комплекси ППО, передбачена можливість завдавати ударів окремими видами зенітних ракет по наземних цілях. Вважаються малоефективними на великих відстанях. Але через виснаження високоточної зброї Росія активно використовує їх для ударів по Україні.

Фото: російський ЗРК С-400 (doblest.club)

Точна дальність стрільби радянських ракет С-300 по наземних цілей невідома. За різними оцінками може становити до 110-120 кілометрів. Запускаються по балістичній траєкторії. Заявлена дальність ракет С-400 становить до 380 км. Бойова частина коливається від 140 до 180 кг.

Алгоритм запуску у режимі "земля-земля" передбачає керованість на дальності до 40 км. При веденні вогню на великі дистанції точність падає. Тому ракети С-300/С-400 в основному б'ють по прифронтових регіонах - Запоріжжя, Харків, Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ тощо. Очевидно, ці райони недостатньо прикриті протиракетною обороною, оскільки крайні зведення не містять повідомлень про перехоплення таких ракет.

Вартість ракети С-300 оцінюється в 2 млн доларів.

Крилаті ракети повітряного базування. Х-101/Х-555/Х-55 та Х-31П

Х-101 - це стратегічна крилата ракета повітряного базування класу "повітря-земля". Дальність запуску становить близько 5000 км, маса бойової частини - до 960 кг. Носіями виступають стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС.

Має комбіновану систему наведення: інерційну з оптико-електронною корекцією та самонаведення на кінцевій ділянці. Особливість - непрогнозована траєкторія, тобто може змінити мету після запуску.

Інші характеристики:

швидкість ракети - до 720 км/год

загальна маса - приблизно 2400 кг

максимальна дальність - від 3000 до 5500 км

є ядерний варіант Х-102

Вважається однією з найтехнологічніших російських ракет, вартість Х-101 - близько 13 млн доларів.

Фото: ракети Х-101 на турбогвинтовому бомбардувальнику Ту (росЗМІ)

Х-55 - це стара радянська ракета, розроблена у 1970-х роках для нанесення ядерного удару. Виявлені в Україні уламки свідчать про те, що Росія переоснастила їх боєголовками, що не вибухають.

Летить на дозвуковій швидкості на мінімальній висоті, огинаючи рельєф місцевості. Використовується для ураження наземних цілей із постійними та заздалегідь відомими координатами.

Характеристики:

швидкість польоту - до 830 км/год

дальність польоту - до 2500 км

маса бойової частини - 410 кг

точність ураження цілі - до 100 м

Незважаючи на відсутність вибухівки, Х-55 завдають великої шкоди через високу кінетичну енергію і невитрачене паливо, яке при попаданні в ціль може вибухнути. Вартість одиниці оцінюється в 2 млн доларів.

Х-555 створювалася на базі Х-55 та є її модифікацією. Прийнята на озброєння у 2010 році. Має велику масу та розміри, дальність польоту становить до 2500 км. Маса бойової частини від 200 до 400 кг, також має більш точну супутникову навігацію. Носіями виступає стратегічна авіація Ту-95 та Ту-160.

За даними українського профільного порталу Defence Express, вартість однієї ракети Х-555 складає близько 1 млн. доларів. За оцінками видання Forbes, близько 4 млн доларів.

Українська система ППО досить ефективно збиває ракети Х-101/Х-555/Х-55. У ході атаки 2 січня із 70 запущених було збито 59 одиниць. До цього 29 грудня з щонайменше 90 вдалося збити 87 ракет.

Х-31П - це протирадіолокаційний варіант ракети Х-31 (радянської тактичної керованої ракети класу "повітря-земля"). Х-31П призначена для знищення радіолокаційних станцій у складі зенітно-ракетних комплексів. Запускаються з літаків тактичної авіації по цілях на землі, воді, і навіть по заглиблениї об'єктах.

Фото: ракета Х-31П, підвішена до бойового літака тактичної авіації (росЗМІ)

Зазначимо, ракета має активну головку самонаведення, яка орієнтована на виявлення та знищення джерел радіовипромінювання від радарів РЛС.

Характеристики:

дальність - від 15 до 110 км

ймовірне відхилення - від 5 до 8 метрів

швидкість польоту - 600-700 м/с

маса бойової частини - 87 кг

Носіями можуть бути літаки Су-24, Су-27, Су-35, МіГ-27М, МіГ-29К, МіГ-35 та інші. Вартість однієї одиниці Х-31П - 0,5 млн доларів. Згідно з даними Повітряних сил, востаннє таку ракету Україна збивала в ніч проти 25 грудня 2023 року.

Крилаті ракети морського базування "Калібр"

"Калібр" - це сімейство крилатих ракет, представлених у 1993 році. Розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Є варіанти для запуску з бойових літаків та наземних установок, але по Україні ракети запускають підводні човни та ракетні кораблі з акваторії Чорного та Азовського морів.

"Калібри" призначені для ураження наземних, морських підводних та надводних цілей.

Фото: макет ракети "Калібр" (zaxid.net)

Характеристики:

дальність стрільби по наземних цілях - 2600 км

маса бойової частини - 450 кг

висота польоту - 20 метрів над морем та 50-150 метрів над землею

швидкість - до 240 м/с

Політ на малій висоті є однією з переваг, оскільки це ускладнює роботу протиповітряної оборони. Проте українське ППО сьогодні досить ефективно збиває такі ракети. У ході атаки 2 січня було збито три із трьох одиниць.

Вартість ракети "Калібр" оцінюється в 6,5 млн доларів.

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Російська Федерація провела дві масовані ракетні атаки на Україну з інтервалом в чотири дні. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, стільки ж може знадобитися противнику для нового удару.

"Для підготовки, я думаю, достатньо кількох днів. Спланувати, якщо у них є певні шаблони", - зазначив він і додав, що питання в тому, скільки ракет Росія випустить наступного разу, оскільки давно перейшла на недоторканний запас.

До цього він казав, що у противника залишилося до 900 високоточних далекобійних ракет. І до цього переліку не входять Х-59, Х-31, Х-35, а також протикорабельні "Онікси" та С-300.

За розрахунками Forbes, удар 29 грудня (не менше 122 ракет і 38 "шахедів") обійшовся російській стороні від 700 до 750 млн доларів. Ще близько 620 млн доларів сьогодні - на 99 ракет та 35 "шахедів".

Довідка. Для оцінки вартості використовувалися наступні оцінки: Х-101 - 13 млн доларів, "Калібр" - 6,5 млн доларів, "Іскандер" - 3 млн доларів, "Онікс" - 1,25 млн доларів, Х-22 - 1 млн доларів , Х-55 - 2 млн доларів, Х-555 - 4 млн доларів, Х-47 "Кинжал" - 15 млн доларів, Shahed-136 - 50 000 доларів.

Детальніше про інші ракети, які застосовує Росія проти України, читайте в матеріалах "Швидкі та потужні. Що відомо про ракети "Онікс" і чому їх складно збити" , а також "Літак для ядерної війни. Головне про Ту-22М3 та його ракети Х -22: характеристики".