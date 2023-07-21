Швидкі та потужні. Що відомо про ракети "Онікс" та чому їх складно збити

Після виходу із зернової угоди Російська Федерація четвертий день поспіль атакує південь України. При цьому в комбінованих ударах задіяні ракети "Онікс", проти яких немає 100% панацеї.

Докладніше про ці ракети та про те, чому їх важко збити, - нижче у матеріалі РБК-Україна.

Дані ракети все частіше фігурують у зведеннях Повітряних сил з 19 липня. Тоді в ході комбінованої атаки разом із "Калібрами" та дронами Shahed росіяни запустили Х-22, Х-59 та ракети "Онікс". Останні раніше застосовувалися дуже рідко.

Як зазначали в оперативному командуванні "Південь", "Онікс" та Х-22 атакували портову та критичну інфраструктуру. На місці прильотів в Одесі було зафіксовано влучання в зерновий та олійний термінали, а також пошкодження резервуарів та обладнання для завантаження.

На фото нижче - наслідки ударів по портах.

Сьогодні росіяни не обмежилися нічною атакою та завдали удару вдень. За словами спікера командування Повітряних сил Юрія Ігната, у ньому також були задіяні "Онікси".

"Що стосується "Оніксів", вже бачимо третю атаку. За попередньою інформацією, з 10:00 противник застосував до 4 ракет П-800 "Онікс" по Одеській області, десь на південь від обласного центру", - зазначив він в ефірі телемарафону.

Таким чином, лише цього тижня по півдню України випустили не менше 17 ракет цього типу. І досі немає новин про збиті цілі.

Що відомо про ракети "Онікс"

П-800 "Онікс" (експортне найменування "Яхонт") - це надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу. Радянська розробка 1970-х років. Призначена для ударів по надводних військово-морських угрупованнях, кораблях та наземній інфраструктурі в умовах вогневої та радіоелектронної протидії.

Універсальність полягає в тому, що ракети "Онікс" можуть запускатися з підводних човнів, кораблів, літаків тощо. Для ударів по Україні використовуються берегові комплекси "Бастіон".

За заявами виробника, ця ракета практично невразлива для сил ППО. А головка радіолокації самонаведення дозволяє вражати цілі як над водою, так і над сушею.

Основні характеристики:

довжина - 8 м (авіаційний варіант - до 6,2 м)

маса - 3000 кг (стартова, до 4000 кг із транспортно-пусковим стаканом)

максимальна швидкість - 2,6 Маха або 3182 км/год на висоті 14000 м

швидкість біля поверхні - 2 Маха або 2448 км/год

висота польоту - до 14000 м (маршева ділянка) та 10-15 м (кінцева ділянка)

дальність - до 600 км

маса бойової частини - до 300 кг

Експортні варіанти стоять на озброєнні Сирії, В'єтнаму, Індії та Індонезії.

Також існує модернізована версія "Онікс-М". У неї підвищена точність ураження цілей, а дальність стрільби сягає 800 км.

Південь під ударами "Оніксів"

Російська Федерація застосовує ракети "Онікс" для ударів по Україні з весни 2022 року. Тоді у квітні з території окупованого Криму було обстріляно аеропорт в Одесі, а у травні - аеродром у місті Арзиц.

У червні 2022-го одна така ракета була спрямована на Очаків, а в липні одразу 10 "Оніксів" вдарили по Миколаєву та влучили в об'єкти портової інфраструктури та промислової зони. До весни 2023 року росіяни застосували близько 40 ракет по цілях на Одещині. Вважається, що через невисоку точність стрільби вони не завдали максимальної шкоди.

Нова хвиля атак датується нинішнім липнем.

Що стосується запасів "Оніксів" у Росії , то, за словами Юрія Ігната, немає точної інформації, чи продовжує вона виробляти їх, але напевно радянська розробка проходить модернізації та вдосконалюється.

Чому українській ППО складно збивати "Онікси"

У червні минулого року Оперативне командування "Південь" звітувало про ліквідацію двох ракет "Онікс", проте станом на сьогодні повідомлення про це недоступне. Схожа історія була і з протикорабельними ракетами Х-22. Коли з'ясувалося, що інформація про випадки успішного збиття була хибною.

Головна проблема - українській ППО складно виявити їх через високу швидкість та малу висоту польоту.

"На марші вона (ракета "Онікс", - ред.) може підніматися високо для економії пального, а вже при заході на ціль може летіти фактично 10-15 метрів над водою, щоб знищити корабель", - розповідав Юрій Ігнат про особливості ракети.

За його словами, збивати їх важко, тому фактично залишається лише впливати на траєкторію польоту засобами радіоелектронної боротьби. Причому відхилення від курсу не гарантує, що "Онікс" впаде десь у чистому полі.

Ігнат також наголошує, що наявними засобами ППО в Україні збивати "Онікси" навряд чи можна. Та й ефективніше не в повітрі з ними боротися, а знищувати носії.

Можливо, допомогти з прикриттям об'єктів від "Оніксів" могли б додаткові зенітно-ракетні комплекси SAMP-T та Patriot. Принаймні, на це розраховує президент Володимир Зеленський.

"Якби у нас були відповідні додаткові системи, то вони захистили б інфраструктуру Одеси, і не тільки портову інфраструктуру", - зазначив він днями.