"Калибры", "Кинжалы" и не только. Главное о ракетах, которыми РФ бьет по Украине

При подготовке материала использовались: сводка Воздушных сил Украины, Twitter главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявления спикера Воздушных сил Юрия Игната, публикации профильного ресурса Defense Express, оценки издания Forbes и данные из wikipedia.

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В ночь на 2 января 2024 года россияне повторили массированную комбинированную атаку средствами воздушного нападения различных типов. Как это было несколько дней назад - 29 декабря 2023 года.

Были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты. Основное направление - Киев.

В первой волне ночью атаковали "шахеды" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 ударных беспилотников были уничтожены противовоздушной обороной, 13 из них - над столицей.

Утром противник поднял в воздух 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Около 06:00 они вышли на пусковые рубежи и запустили не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Около 07:30 истребители МиГ-31К запустили десять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Кроме того, с моря россияне атаковали тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера – ракетами типа Искандер-М/С-300/С-400. А самолеты тактической авиации Су-35 ударили четырьмя противорадиолокационными ракетами Х-31П.

По предварительным данным, всего было 99 ракет разных типов. Воздушные силы Украины во взаимодействии с подразделениями сил обороны уничтожили 72:

10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"

59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55

3 крылатые ракеты "Калибр"

Ниже приведем основное о ракетах, которые Россия задействовала в сегодняшних ударах.

Баллистические ракеты: "Кинжал" и "Искандер-М"

Х-47М2 "Кинжал" - это аэробалистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд, принятая на вооружение в 2017 году. Предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М".

Фото: ракета "Кинжал" на истребителе МиГ-31К (wikimedia.org)

Ракету часто называют гиперзвуковой, что не совсем корректно. Несмотря на то, что почти вся баллистика достигает гиперзвуковой скорости на определенных этапах, "Кинжал" не является ни гиперзвуковым глайдером, ни крылатой гиперзвуковой ракетой.

В России его называют ракетным комплексом, поскольку запуск невозможен без воздушного носителя. Обычно для ударов по Украине роль носителя выполняет сверхзвуковой истребитель МиГ-31К. Считается, что после сброса в заданной точке ракета развивает скорость, превышающую скорость звука в 10 раз, при этом маневрируя на всех участках траектории. Однако, как показала практика, это не позволяет гарантированно преодолевать системы противоракетной обороны.

Кроме МиГ-31К, пусковой платформой может служить самолет стратегической авиации Ту-22М3. И если истребитель способен нести одну ракету "Кинжал", то бомбардировщик Ту-22М3 - до трех.

Характеристики ракеты:

заявленная максимальная скорость - до 4080 м/c (14 688 км/ч)

высота в момент достижения гиперзвуковой скорости - 20 км

масса боевой части - до 500 кг

максимальная дальность поражения - свыше 2000 км (МиГ-31К) и свыше 3000 км (Ту-22М3)

В российско-украинской войне применяется с марта 2022 года. Особенности "Кинжала" в том, что ракета летит по баллистической траектории, и до весны 2023 года Украина не имела средств для эффективного перехвата.

Первое сообщение об удачном перехвате датируется 4 мая 2023 года. Тогда украинские силы противовоздушной обороны сбили ракету в небе над Киевской областью с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.

"Patriot способен сбивать баллистику и аэробаллистические ракеты, такие как "Кинжал". 4 мая был сбит первый "не имеющий аналогов "Кинжал". Таким образом, стартовал отсчет именно с этого времени. Потом было еще шесть, еще шесть, и сейчас имеем уже 15 "Кинжалов", сбитых именно системой Patriot", - говорил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в конце 2023 года.

Сегодня удалось сбить еще 10 единиц.

"Воздушные силы Украины с помощью ЗРК Patriot сбили 10 из 10 российских аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Это рекорд. Если ракеты поразят цель, последствия будут катастрофическими", - отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Фото: результат украинской ПВО 2 января 2024 года (twitter Валерия Залужного)

В последнее время россияне поднимают истребители МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ, ракеты на Киев заходят в воздушное пространство Украины со стороны Сумской области. Кроме того, носители базируются на аэродроме "Моздок" в Северной Осетии.

Ориентировочная стоимость "Кинжала" составляет от 10 до 15 млн долларов.

"Искандер" - это семейство оперативно-тактических ракетных комплексов. Основное назначение - уничтожение систем ПВО и ПРО, а также защищенных объектов. Есть модификации "Искандер-К", "Искандер-Э" (экспортный) и баллистический "Искандер-М".

Характеристики баллистического "Искандера":

дальность - от 50- до 500 км

скорость - 2100 м/с

масса боевой части - 480 кг

возможна ядерная боевая часть мощностью до 50 килотонн

Высота полета от 6 до 50 км, большая часть проходит на максимальной высоте. Ракета управляемая в течение всего полета, поэтому ее называют квазибаллистической. Возможность перехвата осложняется интенсивным маневрированием при взлете и при спуске к цели.

Фото: оперативно-тактический комплекс "Искандер" (t.me/Tsaplienkо)

Россияне атакуют Украину баллистическими "Искандерами" с севера, Ростовской, Воронежской областей и оккупированного Крыма. Обычно цели - Харьковская, Запорожская и Днепропетровская области. Стоимость ракеты оценивается в 3 млн долларов.

С-300/С400. Зенитные ракеты для ударов по наземным целям

С-300 - это советский зенитно-ракетный комплекс, разработанный во времена СССР. Создавался для борьбы с самолетами тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах до 27 км. В последние десятилетия неоднократно модифицировался, а в 2007 году Россия приняла на вооружение созданный на его базе комплекс С-400.

Несмотря на то, что это в первую очередь комплексы ПВО, предусмотрена возможность наносить удары отдельными видами зенитных ракет по наземным целям. Считаются малоэффективными на больших расстояниях. Но из-за истощения высокоточного оружия Россия активно использует их для ударов по Украине.

Фото: российский ЗРК С-400 (doblest.club)

Точная дальность стрельбы советских ракет С-300 по наземным целям неизвестна. По разным оценкам, может составлять до 110-120 километров. Запускаются по баллистической траектории. Заявленная дальность ракет для С-400 составляет до 380 км. Боевая часть колеблется от 140 до 180 кг.

Алгоритм запуска в режиме "земля-земля" предусматривает управляемость на дальности до 40 км. При ведении огня на большие дистанции точность падает. Поэтому ракеты С-300/С-400 в основном бьют по прифронтовым регионам - Запорожье, Харьков, Константиновка, Славянск, Краматорск и так далее. Очевидно, эти районы недостаточно прикрыты противоракетной обороной, поскольку в крайних сводках нет сообщений о перехвате таких ракет.

Стоимость ракеты С-300 оценивается в 2 млн долларов.

Крылатые ракеты воздушного базирования. Х-101/Х-555/Х-55 и Х-31П

Х-101 - это стратегическая крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-земля". Дальность запуска составляет около 5000 км, масса боевой части - до 960 кг. Носителями выступают стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Имеет комбинированную систему наведения: инерционную с оптико-электронной коррекцией и самонаведение на конечном участке. Особенность - непрогнозируемая траектория, то есть может изменить цель после запуска.

Другие характеристики:

скорость ракеты - до 720 км/ч

общая масса - примерно 2 400 кг

максимальная дальность - от 3000 до 5500 км

есть ядерный вариант Х-102

Считается одной из самых технологичных российских ракет, стоимость Х-101 - около 13 млн долларов.

Фото: ракеты Х-101 на турбовинтовом бомбардировщике Ту (росСМИ)

Х-55 - это старая советская ракета, разработанная в 1970-х годах для нанесения ядерного удара. Обнаруженные в Украине обломки свидетельствуют о том, что Россия переоснастила их невзрывающимися боеголовками.

Летит на дозвуковой скорости на минимальной высоте, огибая рельеф местности. Используется для поражения наземных целей с постоянными и заранее известными координатами.

Характеристики:

скорость полета - до 830 км/ч

дальность полета - до 2500 км

масса боевой части - 410 кг

точность поражения цели - до 100 м

Несмотря на отсутствие взрывчатки, Х-55 наносят большой вред из-за высокой кинетической энергии и неизрасходованного топлива, которое при попадании в цель может взорваться. Стоимость единицы оценивается в 2 млн долларов.

Х-555 создавалась на базе Х-55 и является ее модификацией. Принята на вооружение в 2010 году. Имеет большую массу и размеры, дальность полета составляет до 2500 км. Масса боевой части от 200 до 400 кг, также имеет более точную спутниковую навигацию. Носителями выступает стратегическая авиация Ту-95 и Ту-160.

По данным украинского профильного портала Defence Express, стоимость одной ракеты Х-555 составляет около 1 млн долларов. По оценкам издания Forbes, около 4 млн долларов.

Украинская система ПВО довольно эффективно сбивает ракеты Х-101/Х-555/Х-55. В ходе атаки 2 января из 70 запущенных было сбито 59 единиц. До этого 29 декабря из не менее 90 удалось сбить 87 ракет.

Х-31П - это противорадиолокационный вариант ракеты Х-31 (советской тактической управляемой ракеты класса "воздух-земля"). Х-31П предназначена для уничтожения радиолокационных станций в составе зенитно-ракетных комплексов. Запускаются с самолетов тактической авиации по целям на земле, воде, а также по углубленным объектам.

Фото: ракета Х-31П, подвешенная к боевому самолету тактической авиации (росСМИ)

Отметим, ракета имеет активную головку самонаведения, которая ориентирована на обнаружение и уничтожение источников радиоизлучения от радаров РЛС.

Характеристики:

дальность - от 15 до 110 км

вероятное отклонение - от 5 до 8 метров

скорость полета - 600-700 м/с

масса боевой части - 87 кг

Носителями могут быть самолеты Су-24, Су-27, Су-35, МиГ-27М, МиГ-29К, МиГ-35 и другие. Стоимость одной единицы Х-31П - 0,5 млн долларов. Согласно сводкам Воздушных сил, в последний раз такую ракету Украина сбивала в ночь на 25 декабря 2023 года.

Крылатые ракеты морского базирования "Калибр"

"Калибр" - это семейство крылатых ракет, представленных в 1993 году. Разрабатывались преимущественно как вооружение для подлодок и кораблей. Есть варианты для запуска с боевых самолетов и наземных установок, но по Украине ракеты запускают подводные лодки и ракетные корабли из акватории Черного и Азовского морей.

"Калибры" предназначены для поражения наземных, морских подводных и надводных целей.

Фото: макет ракеты "Калибр" (zaxid.net)

Характеристики:

дальность стрельбы по наземным целям - 2600 км

масса боевой части - 450 кг

высота полета - 20 метров над морем и 50-150 метров над землей

скорость - до 240 м/с

Полет на малой высоте является одним из преимуществ, поскольку это затрудняет работу противовоздушной обороны. Однако украинское ПВО на сегодня достаточно эффективно сбивает такие ракеты. В ходе атаки 2 января было сбито три из трех единиц.

Стоимость ракеты "Калибр" оценивается в 6,5 млн долларов.

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Российская Федерация провела две массированные ракетные атаки на Украину с интервалом в четыре дня. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, столько же может понадобиться противнику для нового удара.

"Для подготовки, я думаю, достаточно нескольких дней. Спланировать, если у них есть шаблоны определенные", - отметил он и добавил, что вопрос в том, сколько ракет Россия выпустит в следующий раз, поскольку давно перешла на неприкасаемый запас.

До этого он говорил, что у противника осталось до 900 высокоточных дальнобойных ракет. И в этот перечень не входят Х-59, Х-31, Х-35, а также противокорабельные "Ониксы" и С-300.

По расчетам Forbes, удар 29 декабря (не менее 122 ракет и 38 "шахедов") обошелся российской стороне в общей сложности от 700 до 750 млн долларов. Еще около 620 млн долларов сегодня - на 99 ракет и 35 "шахедов".

Справка. Для оценки стоимости использовались следующие оценки: Х-101 - 13 млн долларов, "Калибр" - 6,5 млн долларов, "Искандер" - 3 млн долларов, "Оникс" - 1,25 млн долларов, Х-22 - 1 млн долларов, Х-55 - 2 млн долларов, Х-555 - 4 млн долларов, Х-47 "Кинжал" - 15 млн долларов, Shahed-136 - 50 000 долларов.

Подробнее о других ракетах, которые применяет Россия против Украины, читайте в материалах "Быстрые и мощные. Что известно о ракетах "Оникс" и почему их сложно сбить", а также "Самолет для ядерной войны. Главное о Ту-22М3 и его ракетах Х-22: характеристики".