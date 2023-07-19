"Калібри", Х-22, "Онікси" і "Шахеди": у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ

Під час нічної атаки по Україні російські війська використали не лише дрони "Шахед". Також ворог застосував ракети Х-22, "Калібр" та "Онікс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Як інформують військові, нічна атака країни-агресора була спрямована на військові об'єкти та критичної інфраструктури України. Основний напрямок удару - Одеська область.
Як зазначається, російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БПЛА типу Shahed-136/131.
Протягом кількох хвиль атак противник застосував:
Під час атаки сили ППО знищили 37 повітряних цілей:
Під час масштабної нічної повітряної атаки 19 липня вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Кропивницькому, Києві та не тільки. Працювала протиповітряна оборона по ворожих ударних дронах та ракетах.
Що відомо про наслідки нинішньої повітряної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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