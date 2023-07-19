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"Калибры", Х-22, "Ониксы" и "Шахеды": в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ

Фото: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время ночной атаки по Украине русские войска использовали не только дроны "Шахед". Также враг применил ракеты Х-22, "Калибр" и "Оникс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как информируют военные, ночная атака страны-агрессора была направлена на военные объекты и критическую инфраструктуру Украины. Основное направление удара - Одесская область.

Как отмечается, российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131.

В течение нескольких волн атак противник применил:

  • 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;
  • 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;
  • 6 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;
  • 32 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Во время атаки силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей:

  • 13 крылатых ракет "Калибр";
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 23 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Ночная атака по Украине
Во время масштабной ночной воздушной атаки 19 июля взрывы прогремели в Одессе, Запорожье, Кропивницком, Киеве и не только. Работала противовоздушная оборона по вражеским ударным дронам и ракетам.

Что известно о последствиях нынешней воздушной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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