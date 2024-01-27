Ризик небезпеки дуже високий. Гуменюк попередила про загрозу ракетоносіїв в Чорному морі

Наразі росіяни тримають у Чорному морі чотири ракетоносії. Тому ризик небезпеки дуже високий.

Про це заявила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Наразі в Чорному морі ракетно-ударне угруповання складається з чотирьох ракетоносіїв: два підводних і два надводних. В такому випадку може бути готові 24 "Калібри" для використання. І це дуже високий ризик ракетної небезпеки і загрози з акваторії моря", - заявила вона.

Гуменюк додала, що росіяни, хоч і давно не використовували "Калібри", можуть вдатися до їх застосування.

"З огляду на те, що вже давно ворог не використовував "Калібри", і навіть враховуючи ті складнощі, які в них є з забезпеченням подальшої логістики і обслуговування, вони здатні вдатися до використання, і тому цю небезпеку скидати з рахунку не можна", - зазначила вона.

При цьому закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Ракетоносії РФ у Чорному морі

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що РФ протягом тривалого часу тримає в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні різну кількість ракетоносіїв.

За її словами, така тактика може свідчити як про підготовку росіян до майбутнього удару "Калібрами", так і використовуватись ворогом з метою розосередити увагу українських сил ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.