ua en ru
Вс, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Калибры" в Черном море: Гуменюк рассказала о повышенной угрозе пусков с подлодок

Воскресенье 28 января 2024 07:25
UA EN RU
"Калибры" в Черном море: Гуменюк рассказала о повышенной угрозе пусков с подлодок Фото: руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Владислав Прийменко

На боевом дежурстве в акватории Черного моря остаются две подводные лодки с 8 ракетами типа "Калибр".

Об этом заявила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По словам спикера оперативного командования, в акватории Черного моря корабельная группировка врага несколько сократилась. Надводные ракетоносители ночью были заведены в пункты базирования

"На боевом дежурстве остаются две подводных лодки (это восемь ракет типа "Калибр") готовых к применению", - сказала Гуменюк.

Также спикер рассказала, что подводные ракеты труднее обнаружить, потому не нужно игнорировать сигналы воздушных тревог.

"Напомню, что обнаружение пусков с подлодок несколько затруднено: ракеты в таком случае направляются очень низко над водой и их зафиксировать очень трудно. Итак, между обнаружением воздушной цели и непосредственным ударом может пробыть всего несколько минут. Поэтому в таком случае до сигналов воздушных тревог нужно относиться очень внимательно и реагировать", - заявила Гуменюк.

Ракетоносители РФ в Черном море

Ранее Наталья Гуменюк сообщала об угрозе ракетоносителей в Черном море. Риск опасности очень высок.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что РФ в течение длительного времени держит в акватории Черного моря на боевом дежурстве разное количество ракетоносителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Ночная атака россиян дронами и баллистикой: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО
Ночная атака россиян дронами и баллистикой: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России