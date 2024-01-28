"Калибры" в Черном море: Гуменюк рассказала о повышенной угрозе пусков с подлодок

На боевом дежурстве в акватории Черного моря остаются две подводные лодки с 8 ракетами типа "Калибр".

Об этом заявила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По словам спикера оперативного командования, в акватории Черного моря корабельная группировка врага несколько сократилась. Надводные ракетоносители ночью были заведены в пункты базирования

"На боевом дежурстве остаются две подводных лодки (это восемь ракет типа "Калибр") готовых к применению", - сказала Гуменюк.

Также спикер рассказала, что подводные ракеты труднее обнаружить, потому не нужно игнорировать сигналы воздушных тревог.

"Напомню, что обнаружение пусков с подлодок несколько затруднено: ракеты в таком случае направляются очень низко над водой и их зафиксировать очень трудно. Итак, между обнаружением воздушной цели и непосредственным ударом может пробыть всего несколько минут. Поэтому в таком случае до сигналов воздушных тревог нужно относиться очень внимательно и реагировать", - заявила Гуменюк.

Ракетоносители РФ в Черном море

Ранее Наталья Гуменюк сообщала об угрозе ракетоносителей в Черном море. Риск опасности очень высок.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что РФ в течение длительного времени держит в акватории Черного моря на боевом дежурстве разное количество ракетоносителей.