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Каленков предупредил о последствиях скрытого повышения тарифов УЗ

Новости » Экономика    28.08.2019 - 13:14
Каленков предупредил о последствиях скрытого повышения тарифов УЗ
Фото: Александр Каленков (facebook.com ukrmetalurgprom)

Скрытое повышение тарифов может перерасти в кризис для промышленников, предупредил Каленков

Инициатива "Укрзализныци" о новом порядке определения стоимости вагонов повысит расходы грузоотправителей на 3 млрд грн в год. Об этом сообщил президент обьединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает РБК-Украина.

По его словам, всего в этом году, дополнительно к плану, "Укрзализныця" рассчитывает получить с грузоперевозчиков 16 миллиардов гривен, а это плюс 26% к уровню прошлого года. Расходы грузоперевозок растут очень быстрыми темпами, отметил он.

При этом, по словам Каленкова, быстрый рост тарифов продолжается уже много лет. Так, за прошлый год тарифы на грузоперевозки выросли на около 30-35%. Такое положение вещей уже скоро может перерасти в кризис для украинских промышленников, убежден Каленков.

"Ни одна промышленность ни в развитых, ни в развивающихся странах такого роста не может выдержать. При том, что цены оставались более-менее стабильными. В этом году "Укрзализныця" задекларировала повышение (повышение тарифов, - ред.) на 26 процентов. Пока она официально подняла тарифы на 14%. Кроме того, подорожали сами вагоны, "Укрзализныця" была основным инициатором роста стоимости вагонов", – заявил Каленков.

Он подчеркнул, что кроме официального повышения тарифов, "Укрзализныця" поднимает тарифы за счет скрытых мероприятий, как это и происходит под эгидой нового договора, предложенного монополистом грузовладельцам, и возлагает на них около 3 миллиардов гривен дополнительных расходов. Против договора выступил бизнес, европейские и американские ассоциации.

"Договор "О присоединении". Само название говорит о том, что это не совсем договор. Он абсолютно неравноправный. Это просто пример того, как "Укрзализныця", пользуясь своим монопольным положением, устанавливает те правила, которые выгодны ей. Против этого категорически выступила Американская торговая палата, Европейская бизнес ассоциация и Федерация работодателей Украины", - сообщил Каленков.

"Укрзализныцю" обвинили в намерении тайно повысить тарифы для грузоотправителей Тарифы на грузовые ж/д перевозки "Укрзализныци" за 5 лет увеличились втрое
Новости Украины УкрметаллургпромАлександр КаленковУкрзализныцягрузоперевозки
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