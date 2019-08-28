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"Укрзализныцю" обвинили в намерении тайно повысить тарифы для грузоотправителей

Новости » Экономика    28.08.2019 - 10:38
"Укрзализныцю" обвинили в намерении тайно повысить тарифы для грузоотправителей
Фото: Александр Каленков (УНИАН)

УЗ хочет повысить тарифы на миллиарды

Бизнес оспорит предлагаемый "Укрзализныцей" (УЗ) новый порядок определения стоимости вагонов, так как это является злоупотреблением монопольным положением. Об этом после совещания представителей бизнеса и УЗ заявил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, передает РБК-Украина.

По подсчетам Каленкова, новый порядок определения стоимости вагонов повысит затраты грузоотправителей на 3 млрд грн в год.

"Анонсированные УЗ изменения приведут к тому, что рынок грузоотправителей заплатит больше – по нашим подсчетам, на 3 млрд грн в расчете на год. Единственное, что сделала УЗ – это разложила это повышение на ближайшие полтора года. Думаю, это повод для многих предприятий обратиться и Антимонопольный комитет, и в суды для того, чтобы отстаивать свои права. Потому что УЗ, с одной стороны, настаивает, что является рыночным субъектом и требует соответствующего к себе отношения, а с другой, пользуясь своим монопольным положением, продавливает выгодные для себя решения", - отметил Каленков.

Он отметил, что суть предлагаемых "Укрзализныцей" изменений заключается во включении в плату за пользование вагоном, кроме почасовой оплаты, еще и "штрафных санкций" - за перевозку груза на 200 км за каждые сутки сверх 48 часов. Учитывая, что железной дорогой в Украине перевозится порядка 60% всех грузов (по отдельных грузах – до 100%), последствия нововведений в случае их утверждения ощутят все.

"Любые тарифные изменения отразятся на себестоимости товара в Украине. Первое: это приведет к замедлению экономического роста. Второе: товары будут дорожать внутри страны и будут терять конкурентоспособность на внешних рынках. Думаю, мы будем консультироваться с предприятиями, которые входят в ОП "Укрметаллургпром" (а это 40% всех грузов, которые перевозит УЗ) – и, оставаясь в законодательном поле, будем апеллировать и к новой власти", - заявил Каленков.

"Думаю, люди, которые сформируют новый Кабмин, новое Министерство инфраструктуры, АМКУ, понимают, что государственный монополист, крупнейшая компания, злоупотребляет своим положением. И что нужно прислушаться к рынку, к реальному бизнесу", - добавил он.

По мнению Каленкова, очередные изменения, предлагаемые УЗ, не что иное, как новое скрытое повышение тарифов, которые за последние полтора года увеличились уже на 50%.

"Скрытое выкачивание ресурсов из грузоотправителей отражается на всех наших операциях. Мы считаем, что у УЗ есть гигантские возможности повышать собственную эффективность и зарабатывать дополнительные средства, в том числе, и для инвестиций", - резюмировал Каленков.

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Новости Украины УкрзализныцягрузоперевозкиАлександр КаленковУкрметаллургпром
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