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Каленков попередив про наслідки прихованого підвищення тарифів УЗ

Новини » Економіка    28.08.2019 - 13:14
Каленков попередив про наслідки прихованого підвищення тарифів УЗ
Фото: Олександр Каленков (facebook.com ukrmetalurgprom)

Приховане підвищення тарифів може перерости в кризу для промисловців, попередив Каленков

Ініціатива "Укрзалізниці" про новий порядок визначення вартості вагонів підвищить витрати вантажовідправників на 3 млрд грн на рік. Про це повідомив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає РБК-Україна.

За його словами, всьогоцього року, додатково до плану, "Укрзалізниця" розраховує отримати з вантажоперевізників 16 мільярдів гривень, а це плюс 26% до рівня минулого року. Витрати вантажоперевезень ростуть дуже швидкими темпами, зазначив він.

При цьому, за словами Каленкова, швидке зростання тарифів триває вже багато років. Так, за минулий рік тарифи на вантажоперевезення зросли на близько 30-35%. Такий стан речей вже скоро може перерости в кризу для українських промисловців, переконаний Каленков.

"Жодна промисловість ні в розвинених, ні в країнах, що розвиваються такого зростання не може витримати. При тому, що ціни залишалися більш-менш стабільними. У цьому році "Укрзалізниця" задекларувала підняття (підняття тарифів, - ред.) на 26 відсотків. Поки вона підняла офіційно тарифи на 14%. Крім того, подорожчали самі вагони, "Укрзалізниця" була основним ініціатором вартості зростання вагонів", – заявив Каленков.

Він підкреслив, що крім офіційного підняття тарифів, "Укрзалізниця" піднімає тарифи за рахунок прихованих заходів, як це і відбувається під егідою нового договору, запропонованого монополістом вантажовласникам, та покладає на них близько 3 мільярдів гривень додаткових витрат. Проти договору виступив бізнес, європейські та американські асоціації.

"Договір "Про приєднання". Сама назва говорить про те, що це не зовсім договір. Він абсолютно нерівноправний. Це просто приклад того, як "Укрзалізниця", користуючись своїм монопольним становищем, встановлює ті правила, які вигідні їй. Проти цього категорично виступила Американська торговельна палата, Європейська бізнес асоціація та Федерація роботодавців України", - повідомив Каленков.

"Укрзалізницю" звинуватили у намірі таємно підвищити тарифи для вантажовідправників Тарифи на вантажні залізничні перевезення "Укрзалізниці" за 5 років збільшились втричі
Новини України УкрметалургпромОлександр КаленковУкрзалізницягрузоперевозки
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