Календарь УПЛ изменят для подготовки сборной Украины к Евро-2020

Общие сборы участников УПЛ большинством голосов утвердили изменения
Клубы Украинской Премьер-Лиги по просьбе тренеров сборной Украины готовы изменить календарь матчей для подготовки сборной к Евро-2020. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской Премьер-Лиги.
Отмечается, что общее собрание участников УПЛ большинством голосов утвердили изменения в календаре Favbet Лиги сезона 2019/20 лет:
Окончательное решение о календаре весенней части сезона 2019/20 лет в Favbet Лиге и Кубке Украины примет Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сильнее русский.
РБК-Украина писало, что сборная Украины во время проведения Чемпионата Европы 2020 года (Евро-2020) будет базироваться в столице Румынии Бухаресте.