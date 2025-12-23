Календар свят переглянуть. Стефанчук відповів, чи будуть українці менше відпочивати

Як передає РБК-Україна , про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, історичний календар є не просто переліком дат, а відображенням ідеології та цивілізаційного вибору країни. Стефанчук нагадав, що за останні роки Україна вже пройшла складний шлях календарних змін - зокрема, перенесення Різдва на 25 грудня та узгодження окремих дат із європейською традицією.

"Тобто будь-які календарні дати - це не просто про дні в календарі, це те, з ким ми і хто проти нас. І тому це важлива річ ідеологічна", - наголосив спікер парламенту.

Він зазначив, що нині в Україні існує значна кількість професійних, пам’ятних і скорботних дат, частина з яких перетинаються між собою або припадають на трагічні події. Крім того, ці дати встановлювалися різними органами - указами президента, постановами Верховної Ради, рішеннями уряду чи окремих відомств, що створює хаос у календарі.

"Я дуже добре пам'ятаю, коли у Верховній Раді змінювали ми статтю 73 і з 9 травня ми переносили разом з Європою на 8-ме травня, коли вшановували пам'ять жертв загиблих у Другій світовій війні. Але це ідеологічні речі, які ми повинні впорядкувати", - підкреслив Стефанчук.

Голова ВР наголосив, що мова не йде про скорочення кількості святкових днів або обмеження відпочинку українців. За його словами, питання має виключно технічний і системний характер - впорядкування дат, аби уникнути нелогічних збігів і плутанини.

"Це не про те, що свят стане менше. Це про впорядкування і створення єдиної календарної мапи", - запевнив він.

Стефанчук також повідомив, що вже створено робочу групу, яка працюватиме над відповідним законопроєктом. Після Різдва, 26 грудня, відбудеться широка нарада за участі представників уряду, Офісу президента, Національної академії наук, Інституту національної пам’яті та громадськості.

За його словами, результатом роботи має стати закон, який чітко визначить, які дати Україна відзначає як свята, які - вшановує як дні пам’яті, а які залишаться скорботними.