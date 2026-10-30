Калашник: іде робота щодо відновлення поромних переправ у Києві

Підготовка річкового транспорту та безпекові вимоги

За словами очільника відомства, фахівці вже провели інвентаризацію наявного річкового флоту в межах столиці.

"В межах Києва знаходиться близько 20 одиниць (річкового транспорту, - ред.), які можуть використовуватися. Зараз іде робота щодо відновлення поромних переправ і перевезення пасажирів з лівого на правий берег", - повідомив Калашник.

Водночас використання річкового транспорту має суворі обмеження через безпекову ситуацію на Дніпрі.

"В частині річкового транспорту у нас є обмеження і рішення відповідно з військовими щодо супроводження ворожих цілей , їх збиття, тут працюють з води відповідні судна військові... Буде додаткова інформація, буде відповідна перевірка, буде надано роз'яснення щодо відновлення, але виключно за погодженням з військовими і прийняття управлінських рішень", - підкреслив міністр.

Додаткові маршрути та робота Південного мосту

Аби розвантажити транспортну систему Києва, уряд та залізничники вже вжили низку оперативних заходів: