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Калашник: идет работа по возобновлению паромных переправ в Киеве

11:31 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: Николай Калашник (пресс-служба министра)

В Киеве прорабатывается запуск паромных переправ для сообщения между левым и правым берегами через Днепр. Параллельно "Укрзализныця" назначила 16 новых маршрутов, расширена автобусная сеть и возобновлено движение по Южному мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Николая Калашника в Раде.

Подготовка речного транспорта и требования к безопасности

По словам главы ведомства, специалисты уже провели инвентаризацию существующего речного флота в пределах столицы.

"В пределах Киева находится около 20 единиц (речного транспорта - ред.), которые могут использоваться. Сейчас идет работа по возобновлению паромных переправ и перевозке пассажиров с левого на правый берег", - сообщил Калашник.

В то же время использование речного транспорта имеет строгие ограничения из-за ситуации на Днепре.

"В части речного транспорта у нас есть ограничения и решения в соответствии с военными по сопровождению враждебных целей, их сбитии, здесь работают с воды соответствующие суда военные... Будет дополнительная информация, будет соответствующая проверка, будет предоставлено разъяснение по восстановлению, но исключительно по согласованию с военными и принятию управленческих решений", - подчеркнул министр.

Дополнительные маршруты и работа Южного моста

Чтобы разгрузить транспортную систему Киева, правительство и железнодорожники уже приняли ряд оперативных мер:

  • "Укрзализныця" запустила 16 новых маршрутов для связи между берегами;
  • Автобусная сеть: увеличено количество машин и расширены маршруты;
  • Южный мост: возобновлено движение транспорта с левого на правый берег.

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