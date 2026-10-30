Калашник: іде робота щодо відновлення поромних переправ у Києві

У Києві опрацьовують запуск поромних переправ для сполучення між лівим та правим берегами через Дніпро. Паралельно "Укрзалізниця" призначила 16 нових маршрутів, розширено автобусну мережу та відновлено рух Південним мостом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Миколи Калашника в Раді.

Підготовка річкового транспорту та безпекові вимоги

За словами очільника відомства, фахівці вже провели інвентаризацію наявного річкового флоту в межах столиці.

"В межах Києва знаходиться близько 20 одиниць (річкового транспорту, - ред.), які можуть використовуватися. Зараз іде робота щодо відновлення поромних переправ і перевезення пасажирів з лівого на правий берег", - повідомив Калашник.

Водночас використання річкового транспорту має суворі обмеження через безпекову ситуацію на Дніпрі.

"В частині річкового транспорту у нас є обмеження і рішення відповідно з військовими щодо супроводження ворожих цілей , їх збиття, тут працюють з води відповідні судна військові... Буде додаткова інформація, буде відповідна перевірка, буде надано роз'яснення щодо відновлення, але виключно за погодженням з військовими і прийняття управлінських рішень", - підкреслив міністр.

Додаткові маршрути та робота Південного мосту

Аби розвантажити транспортну систему Києва, уряд та залізничники вже вжили низку оперативних заходів: