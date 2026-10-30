ua en ru
Пт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Калашник: іде робота щодо відновлення поромних переправ у Києві

11:31 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Калашник: іде робота щодо відновлення поромних переправ у Києві Фото: Микола Калашник (прес-служба міністра)
Додати як бажане джерело в Google

У Києві опрацьовують запуск поромних переправ для сполучення між лівим та правим берегами через Дніпро. Паралельно "Укрзалізниця" призначила 16 нових маршрутів, розширено автобусну мережу та відновлено рух Південним мостом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Миколи Калашника в Раді.

Підготовка річкового транспорту та безпекові вимоги

За словами очільника відомства, фахівці вже провели інвентаризацію наявного річкового флоту в межах столиці.

"В межах Києва знаходиться близько 20 одиниць (річкового транспорту, - ред.), які можуть використовуватися. Зараз іде робота щодо відновлення поромних переправ і перевезення пасажирів з лівого на правий берег", - повідомив Калашник.

Водночас використання річкового транспорту має суворі обмеження через безпекову ситуацію на Дніпрі.

"В частині річкового транспорту у нас є обмеження і рішення відповідно з військовими щодо супроводження ворожих цілей , їх збиття, тут працюють з води відповідні судна військові... Буде додаткова інформація, буде відповідна перевірка, буде надано роз'яснення щодо відновлення, але виключно за погодженням з військовими і прийняття управлінських рішень", - підкреслив міністр.

Додаткові маршрути та робота Південного мосту

Аби розвантажити транспортну систему Києва, уряд та залізничники вже вжили низку оперативних заходів:

  • "Укрзалізниця" запустила 16 нових маршрутів для зв'язку між берегами;
  • Автобусна мережа: збільшено кількість машин та розширено маршрути;
  • Південний міст: відновлено рух транспорту з лівого на правий берег.

Читайте також: Південний міст відкривають для авто: які машини і в який бік зможуть проїхати

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Війна в Україні
Новини
Гуманітарна допомога та евакуація: який план місії в Олешках на 30 жовтня
Гуманітарна допомога та евакуація: який план місії в Олешках на 30 жовтня
Аналітика
Що буде з цінами на продукти в Україні: чого чекати до кінця 2026 року
Марія Кучерявецьзаступник шеф-редактора стрічки новин Що буде з цінами на продукти в Україні: чого чекати до кінця 2026 року