Калашник: идет работа по возобновлению паромных переправ в Киеве

В Киеве прорабатывается запуск паромных переправ для сообщения между левым и правым берегами через Днепр. Параллельно "Укрзализныця" назначила 16 новых маршрутов, расширена автобусная сеть и возобновлено движение по Южному мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Николая Калашника в Раде.

Подготовка речного транспорта и требования к безопасности

По словам главы ведомства, специалисты уже провели инвентаризацию существующего речного флота в пределах столицы.

"В пределах Киева находится около 20 единиц (речного транспорта - ред.), которые могут использоваться. Сейчас идет работа по возобновлению паромных переправ и перевозке пассажиров с левого на правый берег", - сообщил Калашник.

В то же время использование речного транспорта имеет строгие ограничения из-за ситуации на Днепре.

"В части речного транспорта у нас есть ограничения и решения в соответствии с военными по сопровождению враждебных целей, их сбитии, здесь работают с воды соответствующие суда военные... Будет дополнительная информация, будет соответствующая проверка, будет предоставлено разъяснение по восстановлению, но исключительно по согласованию с военными и принятию управленческих решений", - подчеркнул министр.

Дополнительные маршруты и работа Южного моста

Чтобы разгрузить транспортную систему Киева, правительство и железнодорожники уже приняли ряд оперативных мер: