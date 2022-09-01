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Какую роль играет Турция в российско-украинской войне: ответ Умерова

Новина українською →
Киев, Четверг 01 сентября 2022 11:58
Какую роль играет Турция в российско-украинской войне: ответ Умерова Фото: народный депутат Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Милан Лелич, Наталья Юрченко

Турция хочет стать глобальным игроком, поэтому берет на себя роль посредника в войне России против Украины. Таким образом Анкара планирует усилить собственные позиции на геополитической арене.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат, глава временной спецкомиссии (ВСК) по контролю над использованием западных вооружений Рустем Умеров.

По его словам, Турция ставит свои интересы в приоритет и хочет, чтобы соседи и партнеры считались с ними. Для этого она усиливает собственный авторитет, в том числе и за счет посредничества между Украиной и Россией.

При этом Турция еще с начала полномасштабного вторжения предложила помощь Украине и перекрыла Босфор.

"Турция сразу перекрыла Босфор, чтобы россияне не могли перебрасывать свои корабли. Не все понимают, насколько это было важно. Если бы не это, то сегодня ситуация на Черном и Азовском морях была бы плачевной", - сказал Умеров.

В то же время нардеп считает, что турецкое оружие, вероятно, не окажется в России. Об этом свидетельствует и позиция компании Baykar, которая отказалась продавать РФ беспилотники "Байрактар".

"Россия и Турция - экзистенциальные политические оппоненты. Россия очень заинтересована в "Байрактарах", потому что за 30 лет они не смогли сделать ничего путного, хотя оборонные ведомства бюджеты распилили", - добавил он.

Также Умеров отметил, что Турция была готова эвакуировать защитников "Азовстали" и оказать им помощь, однако эту инициативу заблокировала Россия.

Напомним, Умеров отметил, что Украина и Россия не ведут мирных переговоров, но стороны могут обсуждать гуманитарные вопросы.

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