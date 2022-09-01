Яку роль відіграє Туреччина у російсько-українській війні: відповідь Умєрова

Туреччина хоче стати глобальним гравцем, тому бере на себе роль посередника у війні Росії проти України. Таким чином Анкара планує посилити власні позиції на геополітичній арені.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів народний депутат, голова тимчасової спецкомісії (ТСК) з контролю над використанням західних озброєнь Рустем Умєров.

За його словами, Туреччина ставить свої інтереси в пріоритет і хоче, щоб сусіди та партнери рахувалися з ними. Для цього вона посилює власний авторитет, зокрема і за рахунок посередництва між Україною та Росією.

При цьому Туреччина ще з початку повномасштабного вторгнення запропонувала допомогу Україні і перекрила Босфор.

"Туреччина відразу перекрила Босфор, щоб росіяни не могли перекидати свої кораблі. Не всі розуміють, наскільки це було важливо. Якби не це, то сьогодні ситуація на Чорному і Азовському морях була б плачевною", - сказав Умєров.

Водночас нардеп вважає, що турецька зброя, ймовірно, не опиниться в Росії. Про це свідчить і позиція компанії Baykar, яка відмовилася продавати РФ безпілотники "Байрактар".

"Росія і Туреччина - екзистенційні політичні опоненти. Росія дуже зацікавлена в "Байрактарах", тому що за 30 років вони не змогли зробити нічого путнього, хоча оборонні відомства бюджети розпиляли", - додав він.

Також Умєров зазначив, що Туреччина була готова евакуювати захисників "Азовсталі" та надати їм допомогу, проте цю ініціативу заблокувала Росія.