Чи справді кактус на столі захищає від радіації? Нарешті розкрито всю правду

Звідки взявся міф про кактуси та радіацію?

Походження цього міфу досить туманне, але він міцно вкорінився в народній свідомості, особливо з появою комп'ютерів та інших електронних пристроїв. Ймовірно, він виник на основі кількох факторів:

Асоціація з пустелею

Кактуси ростуть у суворих умовах, асоціюються з витривалістю та здатністю виживати в екстремальному середовищі.

Віра в "природний" захист

Люди схильні шукати прості та природні рішення для складних проблем, особливо коли йдеться про невидимі загрози, як-от випромінювання.

Форма кактуса

Деякі вважають, що його колючки або форма допомагають "розсіювати" або "поглинати" хвилі.

Проте, жодна з цих асоціацій не має наукового обґрунтування.

Електромагнітне випромінювання

Перш ніж говорити про захист, важливо розуміти, про яке саме випромінювання йдеться. Комп'ютери, телевізори, телефони та інша побутова техніка випромінюють електромагнітні хвилі (радіохвилі, мікрохвилі, видиме світло тощо). Це НЕ іонізуюче випромінювання (радіація), яке є шкідливим і виходить, наприклад, від радіоактивних матеріалів, ядерних реакторів чи рентгенівських апаратів.

Електромагнітні хвилі від побутової техніки, хоча і є предметом дискусій щодо їх довгострокового впливу на здоров'я, мають дуже низьку енергію і не можуть бути поглинуті кактусом у значній мірі.

Тобто кактуси не поглинають і не нейтралізують електромагнітне випромінювання від електронних пристроїв.

Жодне наукове дослідження ніколи не підтвердило цю властивість кактусів. Принцип їх "захисної" дії - це чиста вигадка.