Правда ли, что кактус на столе защищает от радиации? Наконец-то раскрыта вся правда

Откуда взялся миф о кактусах и радиации?

Происхождение этого мифа довольно туманно, но он прочно укоренился в народном сознании, особенно с появлением компьютеров и других электронных устройств. Вероятно, он возник на основе нескольких факторов:

Ассоциация с пустыней

Кактусы растут в суровых условиях, ассоциируются с выносливостью и способностью выживать в экстремальной среде.

Вера в "естественную" защиту

Люди склонны искать простые и естественные решения для сложных проблем, особенно когда речь идет о невидимых угрозах, таких как излучение.

Форма кактуса

Некоторые считают, что его колючки или форма помогают "рассеивать" или "поглощать" волны.

Однако, ни одна из этих ассоциаций не имеет научного обоснования.

Электромагнитное излучение

Прежде чем говорить о защите, важно понимать, о каком именно излучении идет речь. Компьютеры, телевизоры, телефоны и другая бытовая техника излучают электромагнитные волны (радиоволны, микроволны, видимый свет и т.д.). Это НЕ ионизирующее излучение (радиация), которое является вредным и исходит, например, от радиоактивных материалов, ядерных реакторов или рентгеновских аппаратов.

Электромагнитные волны от бытовой техники, хотя и являются предметом дискуссий относительно их долгосрочного влияния на здоровье, имеют очень низкую энергию и не могут быть поглощены кактусом в значительной степени.

То есть кактусы не поглощают и не нейтрализуют электромагнитное излучение от электронных устройств.

Ни одно научное исследование никогда не подтвердило это свойство кактусов. Принцип их "защитного" действия - это чистая выдумка.