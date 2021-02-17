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Какой вакцине от COVID-19 больше всего доверяют украинцы: данные опроса

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 14:45
Какой вакцине от COVID-19 больше всего доверяют украинцы: данные опроса Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среди вакцин от COVID наибольшим доверием украинцев пользуется американо-немецкая Pfizer/BioNTech (23%). В тройку лидеров также входят шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американская Moderna (12%).

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Примерно одинаковое количество украинцев доверяют российской вакцине Sputnik V (9%) и американской Novavax (8%), а трем китайским разработкам в целом доверяют 3% опрошенных.

Какой вакцине от COVID-19 больше всего доверяют украинцы: данные опроса

Верит в успех вакцинации каждый пятый украинец (20%), тогда как вдвое большее число жителей страны (44%) в это не верит, а еще треть опрошенных (35%) считают, что с вакцинацией украинская медицина справится только частично.

Какой вакцине от COVID-19 больше всего доверяют украинцы: данные опроса

В то же время относительно глобального успеха вакцинации мнения украинцев разделились: 39% опрошенных считают, что массовая вакцинация сможет вернуть человечество к нормальной жизни, тогда как противоположной точки зрения придерживается 36% жителей Украины, а каждый четвертый (25%) - не определился.

Какой вакцине от COVID-19 больше всего доверяют украинцы: данные опроса

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Отметим, по данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

Напомним, по данным международного опроса Gallup International, две трети украинцев (65%) готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной. Отказываются это делать 30% населения.

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