Какой вакцине от COVID-19 больше всего доверяют украинцы: данные опроса

Среди вакцин от COVID наибольшим доверием украинцев пользуется американо-немецкая Pfizer/BioNTech (23%). В тройку лидеров также входят шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американская Moderna (12%).

Примерно одинаковое количество украинцев доверяют российской вакцине Sputnik V (9%) и американской Novavax (8%), а трем китайским разработкам в целом доверяют 3% опрошенных.

Верит в успех вакцинации каждый пятый украинец (20%), тогда как вдвое большее число жителей страны (44%) в это не верит, а еще треть опрошенных (35%) считают, что с вакцинацией украинская медицина справится только частично.

В то же время относительно глобального успеха вакцинации мнения украинцев разделились: 39% опрошенных считают, что массовая вакцинация сможет вернуть человечество к нормальной жизни, тогда как противоположной точки зрения придерживается 36% жителей Украины, а каждый четвертый (25%) - не определился.

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.