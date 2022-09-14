Какой урожай соберет Украина и что будет с ценами: прогноз Кабмина

Согласно макропрогнозу, в 2023 году урожай сократится еще на 13,3% до 45 млн тонн.

Правительство ожидает, что мировые цены на кукурузу вырастут в 2022 году на 24,7%, а затем упадут на 19,7% в 2023 году.

Мировые цены на пшеницу вырастут в 2022 году на 30,6%, а затем упадут на 24,6,7% в 2023 году.