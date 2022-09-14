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Какой урожай соберет Украина и что будет с ценами: прогноз Кабмина

Фото: урожай зерновых в Украине в 2022 году упадет до 51,9 млн тонн (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Урожай зерновых в Украине в 2022 году ожидается на уровне 51,9 млн тонн. Это на 39,7% меньше, чем в 2021 году (86 млн тонн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на макроэкономический прогноз, текст которого есть в распоряжении редакции.

Согласно макропрогнозу, в 2023 году урожай сократится еще на 13,3% до 45 млн тонн.

Правительство ожидает, что мировые цены на кукурузу вырастут в 2022 году на 24,7%, а затем упадут на 19,7% в 2023 году.

Мировые цены на пшеницу вырастут в 2022 году на 30,6%, а затем упадут на 24,6,7% в 2023 году.

Ранее в НБУ сообщили, что Украина из-за войны потеряла 40% урожая ранних зерновых.

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