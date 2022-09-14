Який урожай збере Україна і що буде з цінами: прогноз Кабміну

Згідно макропрогнозу, в 2023 році урожай скоротиться ще на 13,3% до 45 млн тонн.

Уряд очікує, що світові ціни на кукурудзу зростуть в 2022 році на 24,7%, а потім впадуть на 19,7% в 2023 році.

Світові ціни на пшеницю зростуть в 2022 році на 30,6%, а потім впадуть на 24,6,7% в 2023 році.