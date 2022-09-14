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Який урожай збере Україна і що буде з цінами: прогноз Кабміну

Фото: урожай зернових в Україні в 2022 році впаде до 51,9 млн тонн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Урожай зернових в Україні у 2022 році очікується на рівні 51,9 млн тонн. Це на 39,7% менше, ніж у 2021 році (86 млн тонн).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на макроекономічний прогноз, текст якого є в розпорядженні редакції.

Згідно макропрогнозу, в 2023 році урожай скоротиться ще на 13,3% до 45 млн тонн.

Уряд очікує, що світові ціни на кукурудзу зростуть в 2022 році на 24,7%, а потім впадуть на 19,7% в 2023 році.

Світові ціни на пшеницю зростуть в 2022 році на 30,6%, а потім впадуть на 24,6,7% в 2023 році.

Раніше в НБУ повідомили, що Україна через війну втратила 40% врожаю ранніх зернових.

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