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Какой нужен стаж для выхода на пенсию в 60 лет: разъяснение ПФУ

Фото: пенсия в 60 лет назначается в 2022 году при наличии стажа 29 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсия по возрасту в Украине назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа после достижения возраста 60, или 63, или 65 лет. В 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужен стаж 29 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Продолжительность необходимого страхового стажа определяется на дату достижения соответствующего возраста. Таким образом, продолжая работать, человек может получить необходимый страховой стаж и выйти на пенсию", - говорится в сообщении.

Право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2022 году исполнилось:

  • 60 лет - при наличии не менее 29 лет страхового стажа,
  • 63 года - при наличии 22 лет страхового стажа,
  • 65 лет - при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Напомним, по условиям пенсионной реформы 2011 года, страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 года это будет 35 лет.

Лица, которые достигли возраста 60 лет в 2022 году, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы.

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