Какой нужен стаж для выхода на пенсию в 60 лет: разъяснение ПФУ

Пенсия по возрасту в Украине назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа после достижения возраста 60, или 63, или 65 лет. В 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужен стаж 29 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Продолжительность необходимого страхового стажа определяется на дату достижения соответствующего возраста. Таким образом, продолжая работать, человек может получить необходимый страховой стаж и выйти на пенсию", - говорится в сообщении. Право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2022 году исполнилось: 60 лет - при наличии не менее 29 лет страхового стажа,

63 года - при наличии 22 лет страхового стажа,

65 лет - при наличии не менее 15 лет страхового стажа.