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Який потрібен стаж для виходу на пенсію у 60 років: роз’яснення ПФУ

Фото: пенсія у 60 років призначається у 2022 році за наявності стажу 29 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсія за віком в Україні призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60, або 63, або 65 років. У 2022 році для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 29 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Тривалість необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення відповідного віку. Таким чином, продовжуючи працювати, людина може набути необхідний страховий стаж та вийти на пенсію", - йдеться в повідомленні.

Право на призначення пенсії за віком мають ті, кому у 2022 році виповнилось:

  • 60 років - за наявності не менше 29 років страхового стажу,
  • 63 роки - за наявності 22 років страхового стажу,
  • 65 років - за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, за умовами пенсійної реформи 2011 року, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.

Особи, які досягли віку 60 років у 2022 році, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 29 років. Стаж поступово збільшується за умовами пенсійної реформи.

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