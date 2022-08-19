Який потрібен стаж для виходу на пенсію у 60 років: роз’яснення ПФУ

Пенсія за віком в Україні призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60, або 63, або 65 років. У 2022 році для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 29 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Тривалість необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення відповідного віку. Таким чином, продовжуючи працювати, людина може набути необхідний страховий стаж та вийти на пенсію", - йдеться в повідомленні. Право на призначення пенсії за віком мають ті, кому у 2022 році виповнилось: 60 років - за наявності не менше 29 років страхового стажу,

63 роки - за наявності 22 років страхового стажу,

65 років - за наявності не менше 15 років страхового стажу.