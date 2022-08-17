Какой будет цена газа для украинцев зимой: в "Нафтогазе" сделали заявление

"Тарифный план "Фиксированный" - 7,96 грн / куб. м - действует до конца апреля 2023 года. Стоит отметить, что цена неизменна и довоенная", - говорится в сообщении.

Госкомпания призвала украинцев добросовестно оплачивать счета, "поскольку сегодня это сверхважно".

В "Нафтогазе" считают, что 7,96 грн - "это незначительные деньги в современных украинских реалиях".

"Помните, что каждый оплаченный счет - поддержка в тылу, шаг к победе и стабильный отопительный сезон 2022/2023", - говорится в сообщении.