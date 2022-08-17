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Какой будет цена газа для украинцев зимой: в "Нафтогазе" сделали заявление

Фото: цена газа для украинцев в отопительный сезон будет 7,96 гривен за кубометр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цена газа для бытовых потребителей Украины в течение отопительного сезона не изменится. Тариф 7,96 гривен за кубометр будет действовать до 1 мая следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

"Тарифный план "Фиксированный" - 7,96 грн / куб. м - действует до конца апреля 2023 года. Стоит отметить, что цена неизменна и довоенная", - говорится в сообщении.

Госкомпания призвала украинцев добросовестно оплачивать счета, "поскольку сегодня это сверхважно".

В "Нафтогазе" считают, что 7,96 грн - "это незначительные деньги в современных украинских реалиях".

"Помните, что каждый оплаченный счет - поддержка в тылу, шаг к победе и стабильный отопительный сезон 2022/2023", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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Нафтогаз УкраиныЦена на газ