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Какой будет погода в Украине до Нового года: прогноз синоптиков

Автор: Александр Белоус

Укргидрометцентр пока не может точно спрогнозировать, какой будет погода на Новый год. Но декабрь ожидается достаточно теплым.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Конкретных прогнозов на Рождество и Новый год пока нет. Но по данным наших климатологов, есть тенденция к тому, что декабрь может быть несколько теплее нормы", - сказала она.

Как отметила синоптик, Укргидрометцентр сможет дать более-менее точный прогноз на конкретные даты 25 декабря, 1 января и 7 января примерно за десять дней.

Как сообщало РБК-Украина, почти до конца текущей недели вся территория Украины будет находиться в поле низкого давления. Погода будет довольно мягкая, и сильных морозов пока не ожидается.

Напомним, в течение текущей недели в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, иногда с дождем. Осадки прогнозируются до четверга, 9 декабря, но устойчивый снежный покров пока не образуется.

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