Какой будет погода в Украине на День Независимости: синоптики дали прогноз на сегодня
В Украине сегодня, 24 августа погода будет с небольшой облачностью, но преимущественно сухой. Дожди будут идти только в западных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в стране ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, кратковременные дожди и местами грозы.
Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +16 +19, днем +28 +32 градуса;
- на западе ночью +13 +18 градусов, а днем +27 +30;
- в восточных областях ночью +18 +21, днем +30 +34 градуса;
- на юге страны ночью +19 +21 градус, а днем +30 +33;
- в центральных областях ночью +15 +20, днем +29 +32 градуса.
Погода в Киеве
Сегодня в столице небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью +18 +20 градусов, а днем +30 +32.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что сегодня днем на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются кратковременные дожди.
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