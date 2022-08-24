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Какой будет погода в Украине на День Независимости: синоптики дали прогноз на сегодня

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Украина, Среда 24 августа 2022 07:00
Какой будет погода в Украине на День Независимости: синоптики дали прогноз на сегодня Фото: погода в Украине 24 августа будет преимущественно сухой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 24 августа погода будет с небольшой облачностью, но преимущественно сухой. Дожди будут идти только в западных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, кратковременные дожди и местами грозы.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +19, днем +28 +32 градуса;
  • на западе ночью +13 +18 градусов, а днем +27 +30;
  • в восточных областях ночью +18 +21, днем +30 +34 градуса;
  • на юге страны ночью +19 +21 градус, а днем +30 +33;
  • в центральных областях ночью +15 +20, днем +29 +32 градуса.

Какой будет погода в Украине на День Независимости: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью +18 +20 градусов, а днем +30 +32.

Какой будет погода в Украине на День Независимости: синоптики дали прогноз на сегодня

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что сегодня днем на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются кратковременные дожди.

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