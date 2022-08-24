Какой будет погода в Украине на День Независимости: синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: погода в Украине 24 августа будет преимущественно сухой (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 24 августа погода будет с небольшой облачностью, но преимущественно сухой. Дожди будут идти только в западных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/сек. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +16 +19, днем +28 +32 градуса;

на западе ночью +13 +18 градусов, а днем +27 +30;

в восточных областях ночью +18 +21, днем +30 +34 градуса;

на юге страны ночью +19 +21 градус, а днем +30 +33;

в центральных областях ночью +15 +20, днем +29 +32 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью +18 +20 градусов, а днем +30 +32.