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Якою буде погода в Україні на День Незалежності: синоптики дали прогноз на сьогодні

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Україна, Середа 24 серпня 2022 07:00
Якою буде погода в Україні на День Незалежності: синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: погода в Україні 24 серпня буде переважно сухою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 24 серпня погода буде з невеликою хмарністю, але переважно сухою. Дощі йтимуть лише у західних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні очікується невелика хмарність, без опадів. Лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті мінлива хмарність, короткочасні дощі та місцями грози.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вдень у східних, та південно-східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +19, вдень +28 +32 градуси;
  • на заході вночі +13 +18 градусів, а вдень +27 +30;
  • у східних областях вночі +18 +21, вдень +30 +34 градуси;
  • на півдні країни вночі +19 +21 градус, а вдень +30 +33;
  • у центральних областях вночі +15 +20, вдень +29 +32 градуси.

Якою буде погода в Україні на День Незалежності: синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці невелика хмарність, без опадів, Вітер східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +18 +20 градусів, а вдень +30 +32.

Якою буде погода в Україні на День Незалежності: синоптики дали прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що сьогодні вдень на Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються короткочасні дощі.

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