Какой будет погода в ноябре: прогноз Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах нормы.

"Ноябрь - переходный месяц от осени к зиме - пора предзимья, которая начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через 5 градусов тепла в сторону снижения (в основном в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге страны во второй декаде ноября)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура составляет 0-4 градусов, на Закарпатье и юге страны местами 5-9 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 15-24 градусов мороза, в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах местами 25-31 градусов мороза, на юге Крыма и Одесской области - 8-13 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 16-24 градусов тепла, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму местами 25-29 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 35-63 мм, в Карпатах, горах Крыма и в Закарпатье местами 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны местами 29-34 мм.