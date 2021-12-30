Какой будет погода на Новый год 2022: синоптики дали прогноз

31 декабря

В Украине

В пятницу в западных областях ожидается дождь, ночью местами с мокрым снегом. На остальной территории - небольшой снег, днем местами с дождем, только в южной части ночью без существенных осадков. Синоптики также предупреждают о тумане и гололедице, а в Карпатах местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в западных областях днем +2 +6 градусов, а ночью от -2 до +2;

на севере страны 0 -2 градуса днем, ночью от 0 до -6;

в восточных областях днем -2 -4, а ночью -7 -10 градусов;

на юге страны от -1 до +3 днем, ночью -4 -6 градусов;

в центральных областях днем 0 -2 градусов, а ночью -1 -6.

В Киеве

В столице 31 декабря ночью пройдет снег, а днем ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем будет составлять 0 + 2 градуса, ночью -1 -3.

1 января

В Украине

В субботу западные регионы страны нароют дожди. В остальных областях также ожидаются дожди, однако они местами будут сопровождаться мокрым снегом. Столбики термометра местами покажут днем +8 градусов.

Температура воздуха составлять:

в северных областях днем +1 +6, ночью от -1 до +3 градусов;

на западе страны +4 +8 градусов днем, а ночью +2 +5;

в восточных областях днем от -1 до +2, ночью -1 -4 градуса;

на юге страны +3 +7 градусов днем, а ночью от -1 до +3;

в центральных областях днем +1 +6, ночью от -1 до +3.

В Киеве

В столице 1 января синоптики в течение суток прогнозируют дожди, а ночью - с мокрым снегом. Температура воздуха составит днем +3 +5, ночью от 0 до +2.