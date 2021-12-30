Какой будет погода на Новый год 2022: синоптики дали прогноз

В Украине 31 декабря и 1 января погода будет с дождями и местами с мокрым снегом. На Новый год в страну придет потепление, местами до +8 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине
В пятницу в западных областях ожидается дождь, ночью местами с мокрым снегом. На остальной территории - небольшой снег, днем местами с дождем, только в южной части ночью без существенных осадков. Синоптики также предупреждают о тумане и гололедице, а в Карпатах местами порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
В Киеве
В столице 31 декабря ночью пройдет снег, а днем ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем будет составлять 0 + 2 градуса, ночью -1 -3.
В Украине
В субботу западные регионы страны нароют дожди. В остальных областях также ожидаются дожди, однако они местами будут сопровождаться мокрым снегом. Столбики термометра местами покажут днем +8 градусов.
Температура воздуха составлять:
В Киеве
В столице 1 января синоптики в течение суток прогнозируют дожди, а ночью - с мокрым снегом. Температура воздуха составит днем +3 +5, ночью от 0 до +2.
Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в январе 2022 года.