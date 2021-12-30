Якою буде погода на Новий рік 2022: синоптики дали прогноз

31 грудня

В Україні

У п'ятницю у західних областях очікується дощ, вночі місцями з мокрим снігом. На решті території - невеликий сніг, вдень подекуди з дощем, лише в південній частині вночі без істотних опадів. Синоптики також попереджають про туман та ожеледицю, а в Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у західних областях вдень +2 +6 градусів, а вночі від -2 до +2;

на півночі країни 0 -2 градуси вдень, вночі від 0 до -6;

у східних областях вдень -2 -4, а вночі -7 -10 градусів;

на півдні країни від -1 до +3 вдень, вночі -4 -6 градусів;

у центральних областях вдень 0 -2 градусів, а вночі -1 -6.

В Києві

У столиці 31 грудня вночі пройде сніг, а вдень очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень складатиме 0 +2 градуси, вночі -1 -3.

1 січня

В Україні

У суботу західні регіони країни нариють дощі. У решті областей також очікуються дощі, однак вони місцями супроводжуватимуться мокрим снігом. Стовпчики термометра подекуди покажуть вдень +8 градусів.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вдень +1 +6, вночі від -1 до +3 градусів;

на заході країни +4 +8 градусів вдень, а вночі +2 +5;

у східних областях вдень від -1 до +2, вночі -1 -4 градуси;

на півдні країни +3 +7 градусів вдень, а вночі від -1 до +3;

у центральних областях вдень +1 +6, вночі від -1 до +3.

У Києві

У столиці 1 січня синоптики протягом доби прогнозують дощі, а вночі - з мокрим снігом. Температура повітря становитиме вдень +3 +5, вночі від 0 до +2.