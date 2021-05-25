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Какой будет погода в июне: прогноз Укргидрометцентра

Автор: Александр Белоус

В июне 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 18-22 градусов тепла, в горах 14-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), что в пределах климатической нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в июне в Украине составляет 17-22 градусов тепла, в горных районах 11-18 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха июня составляет 0-9 градусов тепла, в горах Крыма, в западных, северных, восточных и Днепропетровской областях местами 0,3-3 градусов мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 31-38,5 градусов тепла, в Одесской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях местами 39-39,8 градусов, в горных районах 25-29 градусов.

Средняя месячная количество осадков составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Крыму местами 28-37 мм.

"В июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град и шквалы", - говорится в сообщении.

Напомним, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через 15,0 градусов тепла в сторону ее повышения произошел 14 мая. Это знаменует начало метеорологического лета.

Как сообщало РБК-Украина, предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться. По прогнозу Укргидрометцентра, до конца месяца ожидается умеренная температура.

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