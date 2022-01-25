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Какой будет погода в феврале: прогноз Укргидрометцентра на последний месяц зимы

Автор: Александр Белоус

В феврале 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается в пределах 0-5 мороза, юге Одесской области и в Крыму до 1 градуса тепла. Это близко к климатической норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы, на остальной территории страны - в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в феврале средняя месячная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, на высокогорье Карпат 6 градусов мороза, на юге Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами 1-4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 24-39 градусов мороза, на юге Одесской области, в Крыму 15-23 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха-12-20 градусов тепла, в южной части, в Винницкой и Прикарпатье местами 21-24 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, на Закарпатье, в Карпатах и горах Крыма 53-89 мм, на высокогорье 104-108 мм.

Напомним, по данным синоптиков, в третьей декаде декабря в Киеве началась метеорологическая зима. С 20 декабря 2021 года среднесуточная температура держится ниже 0.

Отметим, Кабинет министров Украины утвердил Стратегию развития гидрометеорологической деятельности в Украине на период до 2030 года. Документом предусмотрено увеличение заблаговременности до шести суток среднесрочных прогнозов погоды с подтверждаемостью 70%.

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Погода в Украине