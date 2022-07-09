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Какова ситуация с продуктами питания в Украине за последний месяц: грозит ли дефицит

Фото: дефицит продуктов Украине не грозит из-за достаточного предложения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За последний месяц на продовольственном рынке критически ничего не изменилось. Украина в состоянии обеспечить внутреннюю потребность практически во всех продуктах питания.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Как отметила эксперт, среди бакалейной группы наблюдается определенная ограниченность предложения гречки, однако эта проблема будет решена по мере поступления урожая нового года.

Также в этом году с опозданием практически на месяц начали поступать молодые овощи урожая этого года (морковь, свекла, кабачки и т.п.). В предыдущие годы они поступали раньше из южных областей нашей страны, которые сейчас частично временно оккупированы, напомнила Литвин.

"В этом году предложение ограничено, и по мере созревания и поступления овощей из других областей цена будет постепенно снижаться", - отметила аналитик УКАБ.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2022 года цены на продукты выросли на 3,2%. Больше всего подорожали: яйца - на 17,2% и сахар - на 10,9%, овощи - на 5,2%.

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