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Яка ситуація з продуктами харчування в Україні за останній місяць: чи загрожує дефіцит

Фото: дефіцит продуктів Україні не загрожує через достатню пропозицію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За останній місяць на продовольчому ринку критично нічого не змінилося. Україна в змозі забезпечити внутрішню потребу практично у всіх продуктах харчування.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначила експерт, серед бакалійної групи спостерігається певна обмеженість пропозиції гречки, однак ця проблема буде вирішена по мірі надходження врожаю нового року.

Також цього року з запізненням практично на місяць почали надходити молоді овочі врожаю цього року (морква, буряки, кабачки тощо). В попередні роки вони надходили раніше з південних областей нашої країни, які зараз частково тимчасово окуповані, нагадала Литвин.

"Цього року пропозиція обмежена, і по мірі дозрівання та надходження овочів з інших областей ціна буде поступово знижуватися", - зазначила аналітик УКАБ.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні 2022 року ціни на продукти зросли на 3,2%. Найбільше подорожчали: яйця - на 17,2% і цукор - на 10,9%, овочі - на 5,2%.

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Ціни на продукти