Какова ситуация с импортом топлива и ценами на АЗС осенью 2022 года: ответ Минэкономики

"На рынке видим постепенное накопление запасов нефтепродуктов благодаря постоянному росту объемов импорта. Именно поэтому сегодня нет ажиотажного спроса на топливо, на АЗС отсутствуют очереди, а цены не демонстрируют тенденции к стремительному росту", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее данным за полгода Украина в 12 раз нарастила импорт топлива. В марте Украина импортировала 58,8 тыс. тонн топлива, в мае - 380,8 тыс. тонн, в августе - 709,5 тыс. тонн.

"По прогнозам потребления в сентябре-декабре ежемесячно Украине нужно 500-550 тыс. тонн топлива. Мы импортируем большие объемы, что позволяет в полной мере обеспечивать нужды ВСУ, а также экстренных и коммунальных служб, аграриев, общественного транспорта", - сказала Свириденко.

Она отметила переориентацию импорта топлива в западном направлении, которая произошла после российского вторжения.

"Сегодня 95% импортируемого бензина и 72% дизельного топлива мы получаем из стран ЕС. Лидерами снабжения являются Румыния, Литва, Словакия, Греция, Болгария и Польша. Так что достаточно быстро мы смогли кардинально изменить вектор импорта нефтепродуктов таким образом, чтобы получать его в достаточном количестве для покрытия всех наших потребностей", - сказала министр.