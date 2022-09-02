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Какова ситуация с импортом топлива и ценами на АЗС осенью 2022 года: ответ Минэкономики

Фото: очереди исчезли с АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина с начала войны существенно увеличила импорт нефтепродуктов, что позволило ликвидировать очереди на АЗС. Стремительного роста цен уже не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"На рынке видим постепенное накопление запасов нефтепродуктов благодаря постоянному росту объемов импорта. Именно поэтому сегодня нет ажиотажного спроса на топливо, на АЗС отсутствуют очереди, а цены не демонстрируют тенденции к стремительному росту", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее данным за полгода Украина в 12 раз нарастила импорт топлива. В марте Украина импортировала 58,8 тыс. тонн топлива, в мае - 380,8 тыс. тонн, в августе - 709,5 тыс. тонн.

"По прогнозам потребления в сентябре-декабре ежемесячно Украине нужно 500-550 тыс. тонн топлива. Мы импортируем большие объемы, что позволяет в полной мере обеспечивать нужды ВСУ, а также экстренных и коммунальных служб, аграриев, общественного транспорта", - сказала Свириденко.

Она отметила переориентацию импорта топлива в западном направлении, которая произошла после российского вторжения.

"Сегодня 95% импортируемого бензина и 72% дизельного топлива мы получаем из стран ЕС. Лидерами снабжения являются Румыния, Литва, Словакия, Греция, Болгария и Польша. Так что достаточно быстро мы смогли кардинально изменить вектор импорта нефтепродуктов таким образом, чтобы получать его в достаточном количестве для покрытия всех наших потребностей", - сказала министр.

Напомним, глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина сказал, что украинские власти решили частично вернуть акцизы на топливо, отмененные весной 2022 года. В то же время НДС останется на уровне 7%, а не 20%, как было до войны.

Верховная рада 30 августа приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз. Акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров, на автогаз - 52 евро за 1000 литров

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