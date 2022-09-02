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Яка ситуація з імпортом пального та цінами на АЗС восени 2022 року: відповідь Мінекономіки

Фото: черги зникли з АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна з початку війни суттєво збільшила імпорт нафтопродуктів, що дозволило ліквідувати черги на АЗС. Стрімкого зростання цін вже не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"На ринку бачимо поступове накопичення запасів нафтопродуктів завдяки постійному зростанню обсягів імпорту. Саме тому сьогодні немає ажіотажного попиту на пальне, на АЗС відсутні черги, а ціни не демонструють тенденції до стрімкого зростання", - заявила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її даними за півроку Україна в 12 разів наростила імпорт пального. У березні Україна імпортувала 58,8 тис. тонн пального, у травні - 380,8 тис. тонн, у серпні - 709,5 тис. тонн.

"За прогнозами споживання у вересні-грудні щомісяця Україні потрібно 500-550 тис. тонн пального. Ми імпортуємо більші обсяги, що дозволяє в повній мірі забезпечувати потреби ЗСУ, а також екстрених та комунальних служб, аграріїв, громадського транспорту", - сказала Свириденко.

Вона наголосила на переорієнтації імпорту пального в західному напрямку, яка сталася після російського вторгнення.

"Сьогодні 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива ми отримуємо з країн ЄС. Лідерами постачання є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща. Отже досить швидко ми змогли кардинально змінити вектор імпорту нафтопродуктів таким чином, аби отримувати його в достатній кількості для покриття усіх наших потреб", - сказала міністр.

Нагадаємо, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна сказав, що українська влада вирішила частково повернути акцизи на пальне, скасовані навесні 2022 року. Водночас ПДВ залишиться на рівні 7%, а не 20%, як було до війни.

Верховна рада 30 серпня ухвалила в першому читанні законопроект щодо повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Акцизи на бензин та дизель становитимуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз - 52 євро за 1000 літрів

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Ціни на бензин