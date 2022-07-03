Какой порядок действий при ДТП за рубежом и как действует "Зеленая карта": инструкция НБУ

При выезде за границу на автомобиле необходимо иметь страховой сертификат "Зеленая карта". Это обязательный вид страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, наличие которого проверяют на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Что такое "Зеленая карта"

Полис "Зеленая карта" - это страховка, которая предусматривает возмещение убытков, причиненных жизни, здоровью и/или имуществу только потерпевшим в ДТП.

По сути, это такой же полис, как и автогражданка, только автогражданка необходима для водителей, которые находятся на территории Украины, а "Зеленая карта" обязательна для водителей, которые находятся за рубежом. Такой страховой сертификат применяется в странах-членах международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта", указанных и не вычеркнутых в таком сертификате. Перечень стран, где действует "Зеленая карта", можно посмотреть по ссылке.

Каков порядок действий при наступлении ДТП за рубежом

1. Вызвать полицию и скорую помощь, если есть пострадавшие

Получить справку полиции об обстоятельствах ДТП. Сотрудник полиции на месте аварии должен составить протокол ДТП. Обязательно попросите у работника полиции копию протокола, такой документ понадобится для получения страхового возмещения. Если вы не понимаете содержание документа, рекомендуем не ставить на нем подпись, лучше сделайте отметку на документе о том, что вы не понимаете язык на котором составлен документ.

2. Зафиксировать место ДТП

Сделайте фото и/или видеосъемку с места ДТП, такие доказательства могут потребоваться в случае возникновения спорных вопросов со страховой компанией. Запишите контакты свидетелей происшествия.

3. Уведомить свою страховую компанию о наступлении ДТП

Пострадавшему, помимо уведомления своей страховой компании, необходимо обратиться в страховую компанию виновника ДТП. Именно страховщик виновника ДТП будет возмещать убытки за ремонт автомобиля потерпевшего, убытки, причиненные жизни, здоровью и/или имуществу потерпевшего.

Также обращаем внимание, что в случае вины страхователя, указанного в карточке международного автомобильного страхования, ее копия отдается другому участнику ДТП (пострадавшему).

Виновнику ДТП тоже обязательно необходимо уведомить страховую компанию, в которой он оформил полис о наступлении аварии.

В случае отсутствия у иностранного водителя-виновника страхового покрытия на дату ДТП, или же если ДТП произошло с участием водителей из разных стран на территории третьей страны, стоит обратиться непосредственно в Национальное бюро страны ДТП (контактные данные о таких бюро указаны на обратной стороне страхового сертификата "Зеленая карта").

В случае наличия договора добровольного страхования транспортного средства (КАСКО), действие которого распространяется на территорию страны посещения, на территории которой произошло ДТП, необходимо действовать в соответствии с рекомендациями КАСКО страховщика.

Также оформить ДТП за рубежом можно без участия представителей дорожной полиции. В большинстве стран ЕС водителям, попавшим в ДТП, достаточно заполнить бланк европротокола для того, чтобы оформить это событие. Лицевая сторона бланка европротокола по структуре глав идентична во всех странах, где он введен, отличается только язык, на котором напечатан бланк. Это сделано для того, чтобы водители разных стран могли быстро сориентироваться, если они попадут в ДТП на территории другой страны. О том, что такое европротокол и в каких случаях его можно оформить, читайте по ссылке.