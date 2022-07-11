Каков отец, таков и сын. Бекхэм-младший в стиле родителя забил со штрафного в США

19-летний вингер помог дублю "цапель" одолеть "Орландо Сити B". Англичанин забил на 84-й минуте.

Бекхэм-младший после ассиста во втором тайме взялся пробить штрафной метров с 25-ти. Юниор нанес удар правой над стенкой и попал в ближний угол вплотную к стойке. Это первый мяч английского вингера в сезоне.

Всего в первенстве-2022 MLS Next Pro Ромео Бекхэм провел 14 матчей, в которых оформил 1 гол и 7 результативных передач. Прошлый сезон он отыграл в USL 1 – третьем по силе дивизионе Соединенных Штатов (6 поединков).

Отец Ромео – Дэвид Бекхэм – был признанным мастером штрафных и дальних ударов. За годы выступлений на правом фланге полузащиты англичанин забил 144 мяча за "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и сборную Англии.