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Який батько, такий син. Бекхем-молодший у стилі легенди забив зі штрафного в США

Фото: Ромео Бекхем (ліворуч) проти дубля "Орландо Сіті" (instagram.com/romeobeckham)
Автор: Антон Федорців

Син колишнього капітана збірної Англії Девіда Бекхема Ромео продовжує торувати собі шлях до північноамериканської МЛС. У матчі за резерв "Інтера Маямі" він оформив перший гол сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

19-річний вінгер допоміг дублю "чапель" здолати "Орландо Сіті B". Англієць забив на 84-й хвилині.

Бекхем-молодший після асисту в другому таймі взявся пробити штрафний метрів із 25-ти. Юніор завдав удару правою над стінкою і влучив у ближній кут впритул до стійки. Це перший м'яч англійського вінгера в сезоні.

Усього в першості-2022 MLS Next Pro Ромео Бекхем провів 14 матчів, у яких оформив 1 гол і 7 результативних передач. Минулий сезон він відіграв у USL 1 – третьому за силою дивізіоні Сполучених Штатів (6 поєдинків).

Батько Ромео – Девід Бекхем – був визнаним майстром штрафних і дальніх ударів. За роки виступів на правому фланзі півзахисту англієць забив 144 м'ячі за "Манчестер Юнайтед", мадридський "Реал", "Лос-Анджелес Гелаксі", "Мілан" і збірну Англії.

Нагадаємо, що англійська Прем'єр-ліга оприлюднила календар на прийдешній сезон.

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Дэвид Бекхэм