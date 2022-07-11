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Каков отец, таков и сын. Бекхэм-младший в стиле родителя забил со штрафного в США

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США, Понедельник 11 июля 2022 11:26
Каков отец, таков и сын. Бекхэм-младший в стиле родителя забил со штрафного в США Фото: Ромео Бекхэм (слева) против дубля "Орландо Сити" (instagram.com/romeobeckham)
Автор: Антон Федорцив

Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Ромео продолжает прокладывать себе путь в североамериканскую МЛС. В матче за резерв "Интера Майами" он оформил первый гол сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

19-летний вингер помог дублю "цапель" одолеть "Орландо Сити B". Англичанин забил на 84-й минуте.

Бекхэм-младший после ассиста во втором тайме взялся пробить штрафной метров с 25-ти. Юниор нанес удар правой над стенкой и попал в ближний угол вплотную к стойке. Это первый мяч английского вингера в сезоне.

Всего в первенстве-2022 MLS Next Pro Ромео Бекхэм провел 14 матчей, в которых оформил 1 гол и 7 результативных передач. Прошлый сезон он отыграл в USL 1 – третьем по силе дивизионе Соединенных Штатов (6 поединков).

Отец Ромео – Дэвид Бекхэм – был признанным мастером штрафных и дальних ударов. За годы выступлений на правом фланге полузащиты англичанин забил 144 мяча за "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и сборную Англии.

Напомним, что английская Премьер-лига обнародовала календарь на предстоящий сезон.

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Дэвид Бекхэм
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