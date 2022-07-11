ru ua
Пн, 11 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Який батько, такий син. Бекхем-молодший у стилі легенди забив зі штрафного в США

Новость на русском →
США, Понеділок 11 липня 2022 11:26
Який батько, такий син. Бекхем-молодший у стилі легенди забив зі штрафного в США Фото: Ромео Бекхем (ліворуч) проти дубля "Орландо Сіті" (instagram.com/romeobeckham)
Автор: Антон Федорців

Син колишнього капітана збірної Англії Девіда Бекхема Ромео продовжує торувати собі шлях до північноамериканської МЛС. У матчі за резерв "Інтера Маямі" він оформив перший гол сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

19-річний вінгер допоміг дублю "чапель" здолати "Орландо Сіті B". Англієць забив на 84-й хвилині.

Бекхем-молодший після асисту в другому таймі взявся пробити штрафний метрів із 25-ти. Юніор завдав удару правою над стінкою і влучив у ближній кут впритул до стійки. Це перший м'яч англійського вінгера в сезоні.

Усього в першості-2022 MLS Next Pro Ромео Бекхем провів 14 матчів, у яких оформив 1 гол і 7 результативних передач. Минулий сезон він відіграв у USL 1 – третьому за силою дивізіоні Сполучених Штатів (6 поєдинків).

Батько Ромео – Девід Бекхем – був визнаним майстром штрафних і дальніх ударів. За роки виступів на правому фланзі півзахисту англієць забив 144 м'ячі за "Манчестер Юнайтед", мадридський "Реал", "Лос-Анджелес Гелаксі", "Мілан" і збірну Англії.

Нагадаємо, що англійська Прем'єр-ліга оприлюднила календар на прийдешній сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дэвид Бекхэм
NEWS
Під час ранкового обстрілу Харкова росіяни випустили 10 ракет
Під час ранкового обстрілу Харкова росіяни випустили 10 ракет
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно