Який батько, такий син. Бекхем-молодший у стилі легенди забив зі штрафного в США
Син колишнього капітана збірної Англії Девіда Бекхема Ромео продовжує торувати собі шлях до північноамериканської МЛС. У матчі за резерв "Інтера Маямі" він оформив перший гол сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
19-річний вінгер допоміг дублю "чапель" здолати "Орландо Сіті B". Англієць забив на 84-й хвилині.
Бекхем-молодший після асисту в другому таймі взявся пробити штрафний метрів із 25-ти. Юніор завдав удару правою над стінкою і влучив у ближній кут впритул до стійки. Це перший м'яч англійського вінгера в сезоні.
Усього в першості-2022 MLS Next Pro Ромео Бекхем провів 14 матчів, у яких оформив 1 гол і 7 результативних передач. Минулий сезон він відіграв у USL 1 – третьому за силою дивізіоні Сполучених Штатів (6 поєдинків).
Батько Ромео – Девід Бекхем – був визнаним майстром штрафних і дальніх ударів. За роки виступів на правому фланзі півзахисту англієць забив 144 м'ячі за "Манчестер Юнайтед", мадридський "Реал", "Лос-Анджелес Гелаксі", "Мілан" і збірну Англії.
19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick pic.twitter.com/KIWsy2JBUv— ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2022
Нагадаємо, що англійська Прем'єр-ліга оприлюднила календар на прийдешній сезон.
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