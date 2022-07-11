Який батько, такий син. Бекхем-молодший у стилі легенди забив зі штрафного в США

Син колишнього капітана збірної Англії Девіда Бекхема Ромео продовжує торувати собі шлях до північноамериканської МЛС. У матчі за резерв "Інтера Маямі" він оформив перший гол сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

19-річний вінгер допоміг дублю "чапель" здолати "Орландо Сіті B". Англієць забив на 84-й хвилині.

Бекхем-молодший після асисту в другому таймі взявся пробити штрафний метрів із 25-ти. Юніор завдав удару правою над стінкою і влучив у ближній кут впритул до стійки. Це перший м'яч англійського вінгера в сезоні.

Усього в першості-2022 MLS Next Pro Ромео Бекхем провів 14 матчів, у яких оформив 1 гол і 7 результативних передач. Минулий сезон він відіграв у USL 1 – третьому за силою дивізіоні Сполучених Штатів (6 поєдинків).

Батько Ромео – Девід Бекхем – був визнаним майстром штрафних і дальніх ударів. За роки виступів на правому фланзі півзахисту англієць забив 144 м'ячі за "Манчестер Юнайтед", мадридський "Реал", "Лос-Анджелес Гелаксі", "Мілан" і збірну Англії.