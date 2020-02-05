Про жоден тиск на телеканал "1+1" мова не йде, - Баканов

Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Мова йде неупереджене та всебічне розслідування прослуховування Гончарука

Голова Служби безпеки України Іван Баканов закликав представників телеканалу "1+1" не спекулювати фактами та не маніпулювати суспільною думкою, висвітлюючи розслідування справи щодо незаконного прослуховування прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

На думку очільника СБУ, журналісти мають бути зацікавлені у встановленні істини у цій резонансній справі та всебічно сприяти розслідуванню.

"Про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації мова не йде. І йти не може у принципі. Ми говоримо про неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду. І слідчі дії проходили не лише по вулиці Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються", - підкреслив Баканов.

Також голова СБУ зазначив, що відповідні слідчі дії у цій справі проводились щодо міністрів, представників державної влади та УДО. Окремі урядовці за згодою пройшли перевірку на детекторі брехні і всі без винятку поставились до цієї ситуації з розумінням.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці прийшли з обшуками до помешкань журналістів програми "Секретні матеріали", яка виходить на телеканалі "1+1".

Нагадаємо, 5 лютого СБУ прийшла з обшуками на телеканал "1+1". За словами співробітників телеканалу, правоохоронці заявили, що журналіст Євген Куксін може бути причетний до зливу прослуховування прем'єр-міністра Гончарука.

Пізніше в СБУ підтвердили, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" пов'язані зі зливом прослуховування в кабінеті глави уряду.